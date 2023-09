Wingense volleybalderby is eerste wedstrijd van seizoen: “Een hartelijke ontmoeting”

Het lijkt erop dat de ontwerper van de volleybalkalender op de hoogte was van de recente overstap van coach Kris Dubois van Elckerlyc Zwevezele naar Wivo Wingene en een weerzien best niet al te lang op zich liet wachten. Zaterdag staat immers de derby tussen beide ploegen op het programma.

“Ik vind het zeker niet ambetant om snel tegenover mijn ex-ploeg te staan”, opent Kris Dubois (48). “Als je in dezelfde reeks speelt, weet je dat je elk seizoen twee keer tegen elkaar moet spelen. Of dit nu de eerste of de tiende wedstrijd is, maakt niet veel uit. Ik ben langs de grote poort en in goede verstandhouding bij Elckerlyc vertrokken en dan is het leuk om elkaar terug te zien.”

Kris Dubois realiseerde een schitterend parcours met de Zwevezeelse dames. Hij werd kampioen in Promo 1, pakte met zijn team in hetzelfde seizoen ook de provinciale beker en werd verliezend finalist van de Vlaamse Beker. Vorig seizoen behaalde Elckerlyc onder zijn bewind een vierde plaats in derde nationale. “Mijn periode in Zwevezele beschouw ik als één van de hoogtepunten uit mijn carrière als coach, maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Als ik ergens mijn handtekening zet, opteer ik altijd voor een meerjarenproject, dat ik samen met de speelsters en het bestuur jaarlijks evalueer. Wanneer we niet meer 100 procent op dezelfde lijn zitten, is het beter om uit elkaar te gaan.”

Ambities

De nieuwe coach van Wivo Wingene was zes jaar geleden al aan de slag in deze club. “Ik keer met plezier terug, want ik had destijds een stukje van mijn volleybalhart achtergelaten in deze club. Er zijn slechts twee speelsters uit die periode die nog deel uitmaken van de ploeg. Dit jaar moeten vijf nieuwe speelsters geïntegreerd worden en dat is een serieuze uitdaging. Als ze het spelsysteem snel oppikken, moeten we in de top vijf kunnen meedraaien. Ik blijf echter voorzichtig wat mijn ambities betreft, want er zijn heel veel factoren die het verloop van een seizoen bepalen. Blessures, de vorm van de dag en tegenslag kunnen een grote invloed hebben op het eindklassement van een ploeg.”

Wie zaterdag aan het langste eind zal trekken in de gemeentelijke derby, lijkt een dubbeltje op zijn kant te worden. “Uiteraard hebben wij het thuisvoordeel en ik ken de tegenstander door en door, maar dat is nog altijd geen garantie op succes. Het is een wedstrijd die beide ploegen altijd heel graag winnen. Ik voel dat deze partij ook ongelooflijk leeft bij mijn speelsters en de supporters. Het zou mooi zijn om aan de competitie te beginnen met een overwinning”, aldus Kris Dubois.

Zwaktes en sterktes

Eddy Vancauwenberghe, de voorzitter van Elckerlyc Zwevezele, kijkt eveneens uit naar de confrontatie met de andere volleyclub van de gemeente. “Het is sowieso een speciale wedstrijd, maar we zijn er klaar voor. We hebben een goede voorbereiding achter de rug en vorig weekend wonnen we in de interfederale beker tegen een ploeg uit tweede nationale. Onze ploeg is zo goed als ongewijzigd en dat is misschien ons voordeel. Uiteraard kent Kris Dubois onze speelsters door en door, maar wij kennen ook de zwaktes en sterktes van de tegenstander.”

Over het weerzien met de ex-coach is de praeses heel duidelijk. “Het wordt een hartelijke ontmoeting, want Kris heeft veel betekend voor onze club. Hij bracht ons na jarenlang mislukken eindelijk naar nationale en ook het veroveren van de provinciale beker blijft een hoogtepunt in de geschiedenis van de club. Iedereen weet dat een coach een ‘passant’ is in een club, maar het volleybalwereldje is heel klein. Wie zegt dat Kris Dubois over enkele jaren niet terug bij ons aan de slag gaat?” (PDC)