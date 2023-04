Wijkstra komt naar Roeselare, ook Maaseikspeler tekent bij bekerwinnaar

Roeselare heeft al een vervanger beet voor de Est Tammearu die naar het Franse Tours trekt. De sportieve cel bereikte een overeenkomst met de Nederlander Jasper Wijkstra (20 jaar, 2,05m) die van Orion overkomt, de club waar Red Dragon Liam McCluskey actief is.

Jasper staat bekend als sterke aanvaller met een stevig blok. Hij speelde zich Europees in de kijker toen hij eind januari een weergaloze partij speelde tegen Panathinaikos. Er zou wel nog wat werk zijn aan zijn receptie. Naast Van Elsen (midden) en Fischer (opposite) is hij al de derde aanwinst voor de West-Vlamingen. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe hoofdaanvaller ter vervanging van Kukartsev die in Tourcoing een Frans avontuur aangaat.

Er is ondertussen ook een nieuwe middenman aangetrokken. Daarvoor ging de sportieve cel shoppen bij concurrent Maaseik. Henri Treial kreeg geen nieuw contract bij de Limburgers en Knack Roeselare maakte van de gelegenheid gebruik om de 30-jarige Est vast te leggen. Met Coolman, Van Elsen en Treial is het blauwe middencompartiment compleet. Het bestuur van Roeselare wil nog geen enkele transfer bevestigen. Naar gewoonte wacht het met de inkomende transfers te communiceren tot na het seizoen. (MPM)