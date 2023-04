West-Vlaanderen boven op Volleybalproms

Op de jaarlijkse volleybalproms was het West-Vlaanderen boven. Pablo Kukartsev werd verkozen tot speler van het jaar, Steven Vanmedegael kreeg eindelijk zijn verdiende erkenning met de trofee van coach van het jaar. Jelle Sinnesael en Nina Coolman werden gelauwerd voor hun prachtige loopbaan.

Knack Roeselare zag het schitterend seizoen – met bekerwinst en een Europese finale – ook beloond op de volleyproms. De meest prestigieuze trofee van speler van het jaar ging naar Pablo Kukartsev die zijn ploegmaat Stijn D’Hulst klopte. Coach Vanmedegael zei vorige maand nog dat hij nooit de titel van coach van het jaar zou winnen maar mag de ereprijs nu toch in zijn trofeeënkast zetten.

“Dit is dankzij de fantastische ploeg die ik al vijf jaar onder mijn hoede heb”, sprak Vanmedegael na de uitreiking van de prijs. Kukartsev bedankte vooral zijn spelverdeler D’Hulst. “Hij is een fantastische setter die mij zo goed deed volleyballen”, besefte de Argentijn.

Beste scheidsrechter

Jelle Sinnesael (Menen) en de Brugse Nina Coolman (Oudegem) werden in de bloemetjes gezet voor hun schitterende loopbaan die er na dit seizoen opzit. Sinnesael hoopt om in het volleybal te blijven als T2 van Menen, voor Nina Coolman is het tijd voor andere zaken buiten het volleybal.

Wim Cambré werd tot beste scheidsrechter van het jaar genoemd, Ferre Reggers kreeg de titel van rookie van het jaar. Kris Vansnick is de beste vrouwencoach van het afgelopen seizoen, Wout D’Heer was volgens de stemmers de beste Belg in het buitenland. Bij de dames werd Anna Koulberg verkozen tot rookie van het jaar. De titel van beste speelster ging naar Nova Marring.