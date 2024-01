West-Vlaamse Young Yellow Tigers strijden voor EK-ticket

De Belgische nationale volleybalploeg bij de dames strijdt deze week voor een plaats op het Europees kampioenschap U18 dat komende zomer in Griekenland en Cyprus plaatsheeft. Hun eerste kwalificatietornooi wordt van 3 tot en met 7 januari in Herentals gespeeld. Ons land komt uit in groep B met Spanje, Portugal en Nederland. In groep A spelen Frankrijk, Italië en Duitsland tegen elkaar.

De Belgian Young Yellow Tigers is goed vertegenwoordigd uit onze provincie met Mila Vlahovic (Beernem, Topsportschool Vilvoorde), Tea Radovic (Bevo Rekkenshop Roeselare), Liese Verhelst als dochter van de bekende volleybalspeler Wouter Verhelst (VKT Torhout), Lune Hoste (Elckerlyc Zwevezele), Flore Maes (Zwevegem, Topsportschool Vilvoorde), Auke Vanassche (Avelgem, Topsportschool Vilvoorde) en Janne Deleu (Oostende, Bevo Beobank Roeselare).

Supporteren

Zij beginnen het tornooi op woensdag 3 januari om 17.30 uur tegen Nederland. Op donderdag 4 januari volgt om 17.30 uur de wedstrijd tegen Portugal. Spanje-België staat gepland op vrijdag 5 januari om 17.30 uur. In een filmpje op de sociale media doen de dames een oproep naar hun fans om hen in Herentals aan te moedigen. (ACR)

