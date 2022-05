West-Vlaamse jeugdploegen schitteren met vijf titels op de nationale jeugdkampioenschappen

Met de nationale jeugdkampioenschappen in Lessen en Flobecq werd vorig weekend het jeugdvolleybal van het jongste seizoen afgerond. De West-Vlaamse ploegen schitterden er en behaalden er in vijf van de tien categorieën de nationale titel naast vier tweede plaatsen.

Eerder al deden die West-Vlaamse vertegenwoordigers het even goed in de Vlaamse jeugdcompetities. Een overzicht.

Vlaamse Jeugd Champions League (7/10)

De Vlaamse Jeugd Champions League is een competitie in tornooivorm waaraan alle ploegen over de vijf Vlaamse provincies kunnen deelnemen. Die tornooien worden elke schoolvakantie georganiseerd met de bedoeling om de betere teams van de diverse provincies een hoogwaardige competitie aan te bieden. Bij de jongens haalde in vier van de vijf leeftijdscategorieën een West-Vlaamse ploeg de eerste plaats. Bij de U19 was dat Knack Roeselare, Rembert Torhout werd primus bij zowel de U17, U15 als U13. Bij de meisjes haalde Bevo Roeselare de titel bij de zowel de U17 als U15, Damesvolley Waregem was de beste bij de U11. De winnaars van de Jeugd Champions League waren automatisch geplaatst voor de nationale jeugdkampioenschappen.

Vlaamse Jeugdkampioenschappen (3/10)

In de Vlaamse Jeugdkampioenschappen strijden de vijf provinciale jeugdkampioenen van de diverse leeftijdscategorieën in een dagvullend tornooi om de titel van Vlaams kampioen. Bij de jongens won Rembert Torhout met het maximum van de punten bij de U17 en werd tweede bij de U11. Knack Roeselare werd Vlaams kampioen bij de U13. Bij de meisjes verzekerde Vlamvo Vlamertinge zich bij de U11 met het maximum van de titel en werd derde bij de U19. VKt Torhout klasseerde zich derde bij de U17, Wevelgem was derde bij de U15 en Waregem vijfde bij de U13.

Vlaamse jeugdbekers (5/10)

De provinciale bekerwinnaars streden ook al in een dagvullend tornooi voor de Vlaamse bekers. Bij de jongens won Knack Roeselare de beker bij de U17 en werd tweede bij de U11 en U19. Rembert Torhout werd Vlaams bekerwinnaar bij de U15 en U13 met het maximum van de punten. Bij de meisjes won Vlamvo Vlamertinge de beker bij de U13 en werd vijfde bij de U15. Waregem was tweede bij de U11 en Bevo Roeselare derde bij de U19.

Vlaamse Supercup (3/8)

De Vlaamse bekerwinnaar en Vlaams kampioen betwistten in elke jeugdcategorie de Vlaamse Supercup. Bij de jongens U17 won Knack Roeselare die met 0-2 van Rembert Torhout. Rembert Torhout revancheerde zich met een 1-2 zege tegen Roeselare bij de U13 en won die bij de U15 van Haasrode/Leuven met 0-2. Bij de meisjes noteren wij geen Supercupwinnaars. Daar werden er maar drie van afgewerkt waarbij Vlamertinge bij de U11 met 0-2 verloor van Dessel.

Nationale jeugdkampioenschappen (5/10)

Het slotstuk van al dat jeugdvolleybalgeweld werd vorig weekend opgedist met de nationale jeugdkampioenschappen in een organisatie van de Federation Volley Wallonie-Bruxelles. Daarbij namen per jeugdcategorie de winnaar van de Jeugd Champions League en de Supercup van Volley Vlaanderen het op tegen hun opponenten uit Wallonië. West-Vlaanderen schitterde bij de jongens met drie nationale titels voor Rembert Torhout of bij de U17, U15 en U13. Knack Roeselare werd twee keer tweede (U19 en U13) en één keer derde (U17). Damesvolley Waregem werd nationaal kampioen bij de U11, Bevo Roeselare haalde de titel bij de U15 naast een tweede stek bij de U17. Vlamertinge werd vice-kampioen bij de U13.