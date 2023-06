West-Vlaamse derby Knack Volley Roeselare – VT Decospan Menen als seizoensopener

Op de eerste speeldag van de nieuwe competitie in de Belgian Volley League staat de West-Vlaamse derby Knack Volley Roeselare – VT Decospan Menen geprogrammeerd.

Knack Volley ontvangt de provinciegenoot op zondag 15 oktober om 15 uur in de Tomabelhal. Op woensdag 18 oktober speelt Knack weer thuis tegen Caruur Gent.

Bij de dames opent het kersverse Bevo Rekkenshop Roeselare na de afsplitsing van Liga A-ploeg Hermes Oostende een week eerder de competitie. Op zaterdag 7 oktober opent Bevo Rekkenshop Roeselare zijn debuutseizoen op het hoogste niveau om 20.30 uur met een thuiswedstrijd tegen Charleroi.

Zowel in de nationale afdeling mannen en vrouwen net als in de provinciale afdelingen begint de competitie 2023-2024 in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 september. De bekercompetitie in Promo dames begint het laatste weekend van augustus met een voorronde. (RBD)