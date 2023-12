“We gaan voor de volle winst”: Matthijs Verhanneman (Knack Volley) gaat verder op recordjacht

Zaterdag kan Knack Volley een eerste stap richting Sportpaleis Antwerpen zetten bij Lindemans Aalst. Een week later staat de terugwedstrijd in de Tomabelhal op het programma. Tussendoor zoekt op woensdag 20 december het Griekse Olympiacos Piraeus zijn revanche voor de ontluisterende thuisnederlaag tegen Knack in de Champions League.

Kapitein Matthijs Verhanneman, die vorige week vrijdag zijn 35ste verjaardag vierde, kijkt vol vertrouwen maar wars van alle lichtzinnigheid tegen die drie belangrijke wedstrijden aan. De ervaringzatte receptie-hoek ontpopt zich dit seizoen als een recordjager. Hij is aan zijn 16de seizoen Knack toe en dat record zal nog lang stand houden. Hij speelde met Knack al tien bekerfinales waarvan hij er acht won en telt al negen landstitels met Roeselare. Ligt een speler met dergelijk palmares dan nog wakker van een beker in meer? “De clubambities zijn bij Knack al jarenlang dezelfde. Op nationaal vlak zowel de titel als beker. En hoeveel bekers of titels je al hebt bijeengespeeld, de volgende die je kunt winnen is altijd de belangrijkste. Want dat wij er nog een beker surplus kunnen aan toevoegen is nooit een vanzelfsprekendheid. Dus ja, ik ben nog altijd gemotiveerd en kan mij nog altijd smijten voor een extra beker of titel.”

Ploeg van het moment

In de weg naar de dubbele halve finale elimineerde Knack in de achtste finales Caruur Gent in drie sets. Roeselare won de kwartfinale bij Guibertin ook al met 0-3 maar moest de tweede set met 30-32 serieus doorduwen om setverlies te vermijden. Lindemans Aalst elimineerde eerstenationaler Hemiksem-Schelle in drie sets en kwalificeerde zich voor de halve finale met 3-1 winst tegen Achel.

Na de bekertrekking werd al snel gewag gemaakt van nog eens een finale Maaseik – Knack. Duidelijk te vlug, want in de kwartfinale ging het Haasrode Leuven met Hendrik Tuerlinckx de Limburgers in De Steengoed Arena een bekeroptater en eliminatie in drie sets aansmeren. “Zo zie je maar dat elke wedstrijd gespeeld moet worden. Dat wij voor de competitie met 1-3 gingen winnen in Aalst is geen garantie voor bekersucces. Aalst is de ploeg van het moment en al opgerukt naar de derde plaats in de klassering. De Ajuinen begonnen de competitie maar slapjes met drie nederlagen. Daarna wonnen ze vijf keer op rij. Begin deze maand nog wonnen zij bij Maaseik in drie sets nadat Maaseik via de Champions League een pak vertrouwen had opgedaan. Wij verwachten ons aan een scherp Aalst dat er alles aan zal doen om de finalekansen gaaf te houden. De meest gunstige uitgangspositie is er gaan winnen in drie of vier sets want dat levert drie punten op. Een gewonnen vijfsetter levert twee punten op en belleverlies één punt. In dat geval kunnen wij in de terugwedstrijd nog altijd één en ander rechtzetten. Maar wij gaan uiteraard voor volle winst.”

Piraeus weer kloppen

Tussen beide halve finales in staat er Europees CL-werk op het programma. Het sterrenteam van Piraeus zal uit zijn op een revanche, Knack moet anderzijds de zege aan huis houden om die uitzonderlijke 0-3 uit de heenronde zijn volle waarde te laten behouden. Verhanneman zorgde er de eerste set met een moordend servicereeksje voor dat Knack een 9-6 achterstand in 9-13 bonus kon omslaan. Niet alledaags toch dat servicegeweld van Verhanneman. Waarom zien wij dat niet meer? “Ik zal dat misschien al wel meer gedaan hebben, maar op dat moment was het nodig volle risico’s te nemen in de service. Wij werden niet weggespeeld, maar kregen niet echt greep op de wedstrijd. In de nationale competitie kunnen wij door onze efficiënte blokverdediging wedstrijden controleren zodat er geen onnodige opslagrisico’s genomen moeten worden. Europees ligt dat moeilijker en moet je de servicedruk wel hoger leggen. Dat lukte inderdaad aardig in Piraeus en toen ook Simon Plaskie en Seppe Rotty dat voorbeeld volgden, hielden wij de Grieken uit de wedstrijd. In onze eigen Tomabelhal moet dat Europees ook al de sleutel tot succes worden.”