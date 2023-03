Wat een stunt! Knack Roeselare wint heenmatch van Europese finale met 0-3

Knack Roeselare start volgende week woensdag vanuit een erg gunstige uitgangspositie aan de terugmatch van de finale van de CEV Cup. De Roeselarenaars wonnen de heenwedstrijd bij de Italiaanse grootmacht Modena met knappe 0-3-cijfers.

Knack Roeselare leverde onder impuls van een fantastisch verdelende D’Hulst bij de Italiaanse topper Modena regelrecht Europees stuntwerk af. In de terugwedstrijd heeft Knack aan twee deelwinsten genoeg om zijn tweede Europese beker mee te pikken.

Knack manifesteerde zich van meetaf aan en de Italiaanse sterren verbleekten bij zoveel enthousiame, kunde en kracht. De inleidende beurt kreeg Knack bij 9-12 een driepuntenbonus bijeen om met 21-25 eerste deelwinst in te schrijven.

De eerste herneming ging Knack op dat stevig elan door, Koukartsev was niet af te stoppen en de Italiaanse foutenlast lag hoger dan die van Knack. Dat resulteerde uiteindelijk in een 20-23. Modena dreigde nog naar 23-24, maar een servicefout van wereldster Ngapeth betekende de 23-25 verdubbeling.

De derde beurt bleef Knack autoritair en dominerend speeln, won een paar rally’s en Koukartsev serveerde de 21-24 die Verhanneman listig op het bord sloeg naar de 21-25 totaalwinst.

Modena, met wereldvedette Earvin N’Gapeth en onze landgenoot Tomas Rousseaux in de rangen, is voor Roeselare het derde Italiaanse topteam in Europa dit seizoen. In de poule van de Champions League namen ze het al op tegen Civitanova (twee nederlagen). In de halve finales van de CEV Cup knokten de manschappen van coach Steven Vanmedegael zich in een golden set voorbij Piacenza.

Voor de Belgische kampioen is het de vierde Europese finale. In 2002 won Roeselare al eens de CEV Cup, destijds Top Teams Cup genoemd. De West-Vlamingen versloegen toen het Portugese Espinho in de finale en zijn tot op heden de enige Belgische mannenclub in het volleybal met een Europese beker in de trofeeënkast.