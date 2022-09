Waregemse volleydames treffen tweede promovendus op rij: “Ruiselede zal supergedreven zijn”

Damesvolley Waregem A nam vorige week vlot de maat van Vlamvo Vlamertinge B. Dit weekend treft het die andere promovendus: VC WELBI Pervol Ruiselede A.

De seizoensopener werd een formaliteit voor de dames van Waregem. Het werd 3-0 (25/10, 25/19, 25/9). Een van de speelsters in vorm is ongetwijfeld Alexandra Boev. “Het ging alvast veel vlotter dan verwacht. We speelden met vuur en super gedreven”, vertelt de 23-jarige Alexandra. “De eerste set werd zeer vlot naar onze hand gezet. In de tweede waren er aanvankelijk wat problemen met de receptie, maar dat werd al vlug hersteld. Daarna maakten we nog weinig fouten en konden we ons ding doen.”

Sfeer zit goed

Alexandra acteert momenteel op een hoog niveau. “Ik ben megablij dat ik mijn steentje kan bijdragen. Als hoekspeelster moet ik nog veel leren, maar op beide posities waar ik word uitgespeeld is het superleuk. Het is heel tof spelen in een ploeg waar je de steun voelt van je teamgenotes. We hebben een heel gedreven ploeg die echt gemotiveerd is. De sfeer is hier echt super.”

VC WELBI Pervol Ruiselede A is de tweede promovendus op rij dat Waregem voorgeschoteld krijgt. “Het is een heel sterke ploeg die supergedreven zal zijn”, gaat Alex verder. “Tegen Torhout gingen ze pas na een vijfsetter onderuit. We gaan er alvast niet vanuit gaan dat dit een makkelijke partij gaat worden.”

“Dit jaar willen we zo hoog mogelijk eindigen. Zoveel mogelijk winnen, onze gedrevenheid houden en mooi volleybal op de mat tentoonspreiden. Er zijn geen verplichtingen, dus geen druk. Eenmaal de geblesseerden terug zijn en met de versterking erbij kunnen we nog een ander spel afleveren. We zijn momenteel stappen aan het zetten, individueel en vooral als team”, aldus Alexandra Boev. (ELD)