Wandglin Vanhove met Tievolley tegen Aalter: “Verliezen tegen ex-club is geen optie”

Wandglin Vanhove speelt dit seizoen bij Tievolley Tielt en kijkt komend weekend zijn ex-club Aalter in de ogen. “Tegen je ex-club spelen, zorgt altijd voor een speciaal gevoel”, weet Wandglin.

“Het is nog maar mijn eerste seizoen bij Tielt”, opent de 20-jarige receptie-hoek Wandglin Vanhove uit Oostende. “Hiervoor heb ik twee jaar bij Aalter gespeeld. Daarnaast heb ik ook drie jaar in Vilvoorde gezeten en één jaar in Leuven in de Topsportschool. In de jeugd speelde ik altijd bij Hermes Volley Oostende.”

“Ik verwacht dat de tegenstander gebrand zal zijn om te komen winnen in Tielt. Ik denk dat alle spelers honderd procent van zichzelf zullen willen geven, dus we zullen er vanaf de eerste minuut moeten staan en zoveel mogelijk onnodige fouten vermijden.”

Jonge ploeg

“Ik ben uiteraard extra gemotiveerd om tegen Aalter te spelen. Ik denk dat het voor elke volleybalspeler een speciaal gevoel geeft om tegen zijn ex-club te spelen. Je wil dan toch wel echt goed zijn die dag, waardoor je jezelf een beetje meer druk gaat opleggen. Want verliezen is dan echt geen optie”, knipoogt Wandglin.

“Ik weet wat we als jonge ploeg kunnen. Er zit heel veel potentieel in de ploeg en binnen de ploeg is iedereen heel sterk aan elkaar gewaagd. Als wij als ploeg het niveau halen dat we in een paar oefenwedstrijden hebben kunnen tonen, is dat al een goede start.”

“Tweede nationale is uiteraard een mooie reeks. Ik ken niet elke ploeg tegen wie we spelen, maar ik weet wel dat we elke wedstrijd zullen moeten vechten voor de overwinning. We weten dat er in deze reeks waarschijnlijk sterke ploegen zijn en ook minder sterke ploegen. Tegen de mindere moeten we eigenlijk echt wel winnen. En tegen de betere ploegen het beste van onszelf laten zien.” (RV)

Zaterdag 24 september om 20.30 uur: Tievolley A – VC Aalter WELBI Pervol Ruiselede.