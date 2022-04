VT Menen plukt Seppe Van Hoyweghen weg bij Aalst

Volleyteam Menen heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Seppe Van Hoyweghen. De 21-jarige setter komt over van Aalst en ondertekent een contract voor een seizoen, met twee jaar optie.

Van Hoyweghen was de voorbije vijf jaar actief bij Aalst, maar trekt nu dus naar Menen. Daar moet hij Akseli Lankinen vervangen die naar Finland terugkeert.

“Seppe draait ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat jaren mee op het hoogste niveau”, schrijft Menen in een mededeling. “Bij Aalst speelde hij een aantal jaar terug nog aan de zijde van Frank Depestele (nu hoofdcoach bij Menen, red.). Dit seizoen hield hij meermaals de Poolse setter Kamil Droszynski op de bank. Naast een zuivere baltoets kan Seppe uitpakken met stevige opslagen en is hij met zijn 198 cm ook een wapen in blok.”

Menen is in de EuroMillions Volley League uitstekend op dreef en staat in de Champions Final 4 na vier van de zes speeldagen op de tweede plaats met negen punten, achter leider Roeselare (11 p.) maar vóór Maaseik (4 p.). De twee teams die na afloop van de zes speeldagen bovenaan de Champions Final 4 staan, spelen de titelfinale.