VT Menen op zoek naar ticket voor BeNe Conference: “Er is maar één optie: de drie punten moeten we pakken”

Decospan Volley Team Menen verloor vorig weekend op het veld van Waremme Volley met 3-1 (25/23, 25/22, 16/25, 25/21). Dit weekend moet de grensploeg vol aan de bak tegen hekkensluiter Brabo Antwerp VT op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Inzet, een ticket voor de BeNe Conference.

Waremme is de enige ploeg waarvan Decospan Menen dit seizoen niet kon winnen. De taaie Walen hadden niets meer te verliezen tegen Menen dat bij winst zeker was van de top vier. “We wisten dat het een lastige opdracht zou worden”, vertelt Gilles Vandecaveye (29). “We hadden al een midweekwedstrijd in Lissabon achter de kiezen met enkele korte nachten tot gevolg. Sommigen onder ons werken nog, wat het extra lastig maakt. Maar dat mocht geen excuus zijn. Het werd een collectieve offday.”

Kansen niet verzilverd

“We begonnen goed met 4-8. Ze kwamen echter terug en kreen vertrouwen. In set twee en vier zaten we er dicht bij. We kregen de kansen, maar konden die niet verzilveren. We liepen precies altijd achter de feiten aan. Bij winst konden we al zeker zijn van de felbegeerde topvierplaats.”

“Nu moeten we dit weekend op de slotspeeldag vol aan de bak tegen Antwerp. Maar we zullen ze niet mogen onderschatten. De hekkensluiter wist eerder te winnen tegen Achel, de tweede in de stand. Ze hebben niets te verliezen. Wij spelen voor eigen publiek en moéten winnen. Halen we ons beste niveau en we zijn er 100 procent klaar voor, dan moeten we de drie punten thuis kunnen houden. Er is geen andere optie. Dan is onze opdracht geslaagd en krijgen we acht wedstrijden tegen Nederlandse ploegen in de eerste BeNe Conference. Dit is een heel leuke uitdaging.”

De stand maakt duidelijk dat het ongemeen spannend wordt voor de topvierplaatsen: Knack Roeselare 40 p., Tectum Achel 35 p., Lindemans Aalst 33 p., Maaseik 32 p., Decospan Menen 32 p. en Volley Haasrode Leuven 32 p. Achel neemt het op tegen Leuven. Aalst ontvangt Maaseik. Enkel bij winst met 3-0 of 3-1 is Menen zeker van de BeNe Conference.

Zaterdag 8 februari om 20.30 uur, CC De Steiger: Decospan Volley Team Menen – Brabo Antwerp VT.