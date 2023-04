VT Marke-Webis Wevelgem ligt in competitie en beker op trofeekoers: “De dubbel zou een unicum zijn”

VT Marke-Webis Wevelgem beleeft momenteel een droomseizoen. Maandag kan de ploeg van voorzitter Dieter Vandermeersch voor de vierde keer op een rij de beker van West-Vlaanderen Nationaal winnen. Ook in de competitie hebben de groen-zwarten hun lot in eigen handen.

Met een indrukwekkende zegereeks van zestien op een rij, waarvan slechts vijf setverliezen, gaat VT Marke-Webis Wevelgem de laatste rechte lijn in van de competitie. “We begonnen deze campagne met een vier op zes. Antwerp en Hemiksem waren toen te sterk. Vanaf november verloren we geen enkele wedstrijd meer”, opent voorzitter Dieter Vandermeersch (49) trots. “ In de terugronde overklasten we Hemiksem tactisch. Ook Antwerp moest eraan geloven. Een dikke pluim voor deze groep. Ik ben al 18 jaar voorzitter, en als ik zie hoe die ploeg samenhangt… Ze zijn heel matuur, als geheel klopt alles.”

“Ook in het bekerverhaal doen we het schitterend. Maar met Rembert Torhout hebben we een niet te onderschatten jonge tegenstander in de finale. En dit soort wedstrijden zijn altijd speciaal. We zijn natuurlijk de absolute favoriet tegen onze reeksgenoot in eerste nationale, al zullen we zeker niet met de vingers in de neus winnen. Torhout is een ploeg die aan het groeien is met de ervaring van Wouter Verhelst, die alle spelers kent. De combinatie maakt van hen een ploeg die op de goeie weg is en een te duchten tegenstander.”

We zullen waarschijnlijk niet voldoen aan de licentievoorwaarden voor Liga A – voorzitter Dieter Vandermeersch

In de competitie ligt de titel voor Marke-Webis voor het grijpen. “We hebben alles in eigen handen”, gaat Dieter verder. “Al krijgen we met Hasselt op verplaatsing de ploeg die Antwerp een veeg uit de pan gaf. De laatste wedstrijd is in eigen huis tegen Nijvel. Met ons thuispubliek zou dit niet mogen misgaan. Twee keer winnen is dus de opdracht. De dubbel zou uniek zijn in de clubgeschiedenis.”

Geen promotie

“Een gesprek bij de bond leert ons dat de licentie voor Liga A serieuze voorwaarden heeft. En daar hebben wij de middelen niet voor. Al zouden we natuurlijk heel graag van dit niveau proeven. Puur sportief zouden we daar willen deel van uitmaken. Spelen tegen ploegen als Menen, Roeselare, Maaseik… Het is allemaal veel moeilijker geworden sinds corona. Dan zijn we beter af in eerste nationale. Nu krijgen we het publiek wekelijks naar de zaal. Zowel op en naast het veld staan we er als club. We hebben een licentie aangevraagd, maar we zullen waarschijnlijk niet voldoen aan de voorwaarden. Dat hebben we ook aan de spelersgroep gezegd.”

“Laat ons nu vooral van het sportieve gebeuren genieten en geschiedenis schrijven. Als je ziet dat Jasper Verhamme, een 18 jarig talent een contract krijgt bij Decospan Menen… dan mogen we als club heel trots zijn hoe we werken”, besluit Dieter Vandermeersch.