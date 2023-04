VT Marke-Webis Wevelgem gaat voor dubbel: “Hiervoor trainen ween doen we aan sport”

In eerste nationale van het herenvolleybal staat VT Marke-Webis Wevelgem op een zucht van de titel. LeiderHellvoc Hemiksem-Schelle ging vorig weekend onderuit op het veld van Interfreight Brabo Antwerp VT, de derde in de stand. Webis zelf hield de drie punten thuis tegen Volley Noorderkempen. Het werd 3-1.

Met nog twee speeldagen te gaan voor Marke-Webis en een winning streak van 16 wedstrijden op rij kan de ploeg van Jelle Nagels de titel bijna ruiken. Na zeges tegen rechtstreekse concurrenten Hemiksem en Antwerp in de terugronde was het enkel wachten op een misstap van Hemiksem voor Marke. En die kwam er vorig weekend op het veld van Antwerp.

Voorzichtig blijven

“In de heenronde verloren we van Antwerp en Hemiksem, maar toen waren we nog niet op ons sterkst”, vertelt Jelle Nagels (34). “Na de laatste nederlaag tapten we uit een ander vaatje en lieten we geen enkele steek meer vallen. Maar we zijn er nog niet. Op zaterdag 15 april trekken we naar VT Safesign Hasselt, de tiende in de stand. Op papier lijkt dit een haalbare kaart, maar enkele weken terug verrasten ze ook al Antwerp op hun eigen veld. Het zal hard werken zijn om de drie punten mee richting Marke te nemen. Thuis tegen de Limburgers wonnen we met 3-0, maar dit is andere koek. We zullen superscherp moeten zijn. Op de laatste speeldag zouden we dan de klus moeten klaren in de Sporthal van Marke tegen BW Nivelles. Daarvoor train je en sport je, hé. Ik denk niet dat het de bedoeling is om de stap naar het allerhoogste niveau, Liga A, te zetten als we slagen in onze missie. Voor Marke-Webis is kampioen spelen in eerste nationale het hoogst haalbare. Dat kunnen niet veel ploegen zeggen. Een tiental jaar geleden werd ik al eens kampioen in N1 met Lendelede. Ook toen zetten we de stap naar Liga A niet. Nu zou het heel leuk zijn dit ook in een andere ploeg te doen.”

Bekerfinale

“Op 10 april spelen we eerst nog de bekerfinale tegen Rembert Torhout. Dat is de ideale combinatie om goed voorbereid te zijn op de beslissende twee partijen. De competitiematch tegen Rembert ligt nog vers in het geheugen, en dit is een doel voor de club. De vierde beker op rij halen, zou uiteraard heel mooi zijn. Deze campagne afsluiten met de dubbel is nu de betrachting. Het is heel tof dat de laatste twee speeldagen nog uitsluitsel moeten brengen”, aldus nog Jelle Nagels. (ELD)