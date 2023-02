VT Marke-Webis Wevelgem A voor de beker tegen Kortrijk: “De beker is een doel op zich”

VT Marke-Webis Wevelgem A boekte vorige week in eerste nationale op het veld van KVC Zoersel A al zijn tiende zege op een rij, de veertiende op een totaal van zestien wedstrijden. Dit weekend staat het bekerduel tegen Balti Kortrijk Spurs op de kalender.

Met 12/25, 18/25 en 18/25 setstanden kende de ploeg van Louis Vandecaveye geen enkel probleem tegen de op een na laatste in de klassering. “Dit zijn soms moeilijke wedstrijden, zeker in hun zaal”, vertelt aanvoerder Louis Decaveye. “We zijn blij dat we het kort en krachtig gehouden hebben.”

“Momenteel zijn we heel goed bezig. Dit is misschien wel ons beste seizoen van de laatste vijf jaar. Vooral de duidelijke overwinning tegen Interfreight Brabo Antwerp VT deed deugd. Toch zijn we niet helemaal tevreden. Hier en daar lieten we een 3-2 optekenen en dat zijn dure puntjes willen we nog Hellvoc Hemiksem-Schelle A het vuur aan de schenen leggen. Wij mogen al zeker geen puntenverlies meer lijden.”

“Een doel is er vóór het seizoen nooit uitgesproken. Nu staan we tweede, maar als sporter wil je toch eerste eindigen. We brengen mooi volleybal, maar uiteraard zijn er nog verbeterpunten. Het wordt voor ons vooral uitkijken naar het duel tegen Hemiksem op 4 maart. We brengen iets of wat hetzelfde niveau.”

“Mentaal zullen we sterk moeten staan, en de vorm van de dag zal een rol spelen op hun veld.”

Als tussendoortje staat zondagavond in Sporthal de Lange Munte het bekerduel tegen Balti Kortrijk Spurs geprogrammeerd.

“De beker is sowieso altijd een doel”, gaat de 30-jarige Bissegemnaar verder. “We wonnen hem nu drie jaar op rij. Ik wil nu niet stoeferig of dikkenekkerig overkomen, maar in de positie waarin we nu staan, moeten we die beker winnen. Die verplichting maakt het niet altijd makkelijk, wetende dat je dan altijd tegenover heel gemotiveerde tegenstanders komt te staan. In de voorbereiding kruisten we al eens de degens met Balti Kortrijk Spurs, maar daar stopt het met wat ik voorlopig van de ploeg afweet.”

Schouderblessure

“Natuurlijk hadden we liever die wedstrijd in eigen zaal afgewerkt, maar dit is een dichte verplaatsing wat het leuk maakt. Momenteel heb ik een beetje last van een schouderblessure, maar ik mag vrij tevreden zijn met het niveau dat ik dit jaar haal”, besluit Louis Vandecaveye. (ELD)

Zondag 5 februari om 20 uur: Balti Kortrijk Spurs – VT Marke-Webis Wevelgem