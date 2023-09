VT Lichtervelde wil G-volleybal voor kinderen aanbieden: “Eerste in Vlaanderen”

Volleybal Team Lichtervelde organiseerde voor ouders en spelers een clubdag waarop de doelstellingen en de initiatieven van het komende seizoen werden voorgesteld. “Er waren meer dan 150 ouders en spelers aanwezig op de clubdag en dat is een succes”, opent voorzitter Wim Schotte (64) enthousiast.

“Door het warme weer trok iedereen iets sneller naar huis, maar we houden een goed gevoel over aan deze startdag. Onze belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn de aanwezigheid in competitie met alle leeftijdsgroepen, promotie naar een hogere reeks met het seniorenteam en de uitbreiding van het werven van nieuwe speelsters en trainers.”

Toen Wim Schotte voorzitter werd van VT Lichtervelde formuleerde hij de wens om op korte termijn te starten met zitvolleybal voor volwassenen. “We hebben vastgesteld dat het moeilijk is om mensen met een beperking warm te maken voor zitvolleybal.”

“Hierdoor nemen vaak meer valide spelers deel aan tornooien dan mindervalide volwassenen. Om deze reden willen we eerder focussen op (zit)volleybal voor kinderen met een beperking. Door de samenwerking van onze Braziliaanse coach Laura met het instituut Dominiek Savio hebben we ondertussen al drie meisjes ingeschreven.”

Unicum

In Vlaanderen is er nog geen enkele club die volleybaltraining aanbiedt voor kinderen met een beperking. “We willen echt doorgaan met dit project. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee aan kinderen kansen bieden om te sporten buiten de schoolcontext. Dit is een ideale manier om integratie en inclusie in de praktijk om te zetten. VT Lichtervelde zou op deze manier de eerste club worden die een G-werking opstart voor kinderen.”

“Het vinden van goede coaches blijft zowel voor jeugdploegen als seniorenteams een nijpend probleem. Laura is een prima trainer en begeleider van kinderen met een beperking, maar het taalprobleem is niet bevorderlijk voor een vlotte communicatie. Het is één van mijn grootste wensen om ooit een ouder van een jonge G-sporter binnen te loodsen in ons bestuur”, besluit Wim. (PDC)