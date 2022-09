VT Lichtervelde start binnenkort met G-Volley: “Iedereen integreren blijft het hoofddoel”

Zaterdag 3 september organiseerde Volley Team Lichtervelde haar startevent in de mooie kantoorgebouwen van OptimaT. Naast de voorstelling van de nieuwe voorzitter kregen ook alle ploegen hun nieuwe uitrusting aangeboden.

“Eigenlijk organiseren we elk seizoen zo’n eerste bijeenkomst, maar dit jaar wilden we een aantal ingrijpende veranderingen binnen de club voorstellen”, vertelt Andy Verhanneman (46) enthousiast. “In 2021 vierde de club haar 65-jarig bestaan. Toen besloten een aantal bestuursleden, die de vereniging vele jaren gedragen en gesteund hadden, om de fakkel door te gegeven. Ondertussen ben ik zelf drie jaar secretaris en sinds enkele maanden is Wim Schotte de nieuwe voorzitter. Hij zit boordevol plannen en heeft ook een nieuwe sponsor (OptimaT, red.) binnengehaald. Het vernieuwde bestuur wil de club sportief terug opbouwen. Twee jaar geleden haakten heel wat speelsters van het fanionelftal af, waardoor we volgend seizoen in Promo 4 hoofdzakelijk met meisjes uit de eigen jeugd aantreden.”

Wim Schotte (63), gepensioneerd manager uit het bankwezen, maakte via zijn dochter kennis met volleybal. “Sinds 1 januari ben ik voorzitter en ik wil vooral de lokale betrokkenheid van de club bestendigen. Zo kwam ik ook terecht bij onze nieuwe sponsor OptimaT, een bedrijf waarmee ik vroeger beroepsmatig wel wat contacten had. Onze nieuwe sponsor staat er bekend voor om de integratie van mensen met een beperking sterk te stimuleren. Zo ontstond het idee om te starten met G-volleybal binnen onze club. Eigenlijk hadden we op het startevent het nieuwe initiatief willen voorstellen, maar door infrastructurele problemen moeten we nog even geduld oefenen. Wanneer de nieuwe sporthal van de gemeenteschool klaar is, kunnen we starten met de trainingen. We willen geen stappen overslaan of overhaast te werk gaan, zodat het project alle kansen heeft om te slagen.”

Derde vereniging

Ook binnen Volley Vlaanderen wordt G-Volley sterk gepromoot. “Momenteel zijn er nog maar twee ploegen in West-Vlaanderen die de stap naar deze sport voor mensen met een beperking al gezet hebben. Ik wil graag dat Volley Team Lichtervelde de derde vereniging wordt. Onze gemeente is ideaal gelegen qua rekrutering want zowel Tordale als Dominiek Savio zijn nabijgelegen. Integratie blijft het hoofddoel van het project want zowel spelers met een licht mentale beperking als spelers met een fysische handicap zijn welkom. We starten met een team voor volwassenen, maar op termijn is een jeugdwerking niet uitgesloten”, besluit Wim Schotte. (PDC)

Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Wim Schotte via wim.schotte@volleyteamlichtervelde.be of 0473 12 84 69.