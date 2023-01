VT Lendelede zet verder in op de jeugd, maar is nog op zoek naar trainers voor Dames A en Heren A

Volleyteam Lendelede ging sportief door wat moeilijke jaren en koos ook resoluut voor de eigen jeugd en het lokaal talent. VTL brengt nog drie seniorteams in stelling, twee bij de dames en eentje bij de heren.

De Dames A spelen in Promo 1 (het vroegere eerste provinciale), Dames B en Heren A in Promo 2. Maar er zitten naar volgend seizoen ook wat trainerswissels aan te komen. Bij de Dames B nam Gregoire Bourgeois over en onder leiding van de zoon van Didier die mee de bloeiende jeugdwerking van de club op poten zette is het team al opgerukt naar de middenmoot. “Gregoire heeft al zijn woord gegeven naar volgend seizoen toe, daar zitten we dus goed”, zegt Bart Lammertyn die sportief verantwoordelijke is voor de seniorteams. “Qua speelsters kunnen we daar op verschillende posities nog versterkingen gebruiken, aan de pas zit het goed met twee talentvolle jeugdspeelsters.”

Versterking gezocht

Maar bij de A-teams zit er een wissel aan te komen. “Joppe Paulides doet het goed met de talentvolle heren, maar na al die jaren heeft hij aangegeven dat dit zijn laatste jaar wordt. De ploeg zit in een positieve flow, maar we zoeken daar dus een nieuwe coach.”

Bij de Dames A, die na een moeilijk vorig seizoen nu meer hun draai hebben gevonden, vertrekt coach Josip Josipovic. “Hij gaat een sabbatjaar inlassen, dus moeten we ook daar op zoek naar een vervanger. Ook qua speelsters mag er gerust iets bij. We missen wat gestalte, een middenspeelster is welkom net als versterking op de receptie/hoek.”

Kandidaten kunnen terecht op secretariaat@vtlendelede.be of bart@frupeco.be