VT Lendelede wil tegen IVT kansen op promotie in Promo 3B gaaf houden: Debutant gaat volop voor tweede plaats

De eerste plaats in Promo 3B zit er niet meer in voor VT Lendelede. Daarvoor heeft IVT een te grote voorsprong – het werd vorig weekend al kampioen. Maar de ambitie om te promoveren is daarmee niet weg.

“In de heenmatch hebben we ons mannetje gestaan tegen IVT, maar helaas toch verloren”, zegt de 16-jarige setter Hannes Vanlerberghe uit Lendelede, die in het vijfde jaar Latijn-wiskunde zit in het Izegemse College. “Ondertussen hebben we de kans gehad om veel te groeien. Ik hoop vooral dat we er met de steun van ons thuispubliek een spannende match van kunnen maken, die in ons voordeel afloopt.”

“Ik denk dat dit een belangrijke match is, maar dan om als tweede te kunnen eindigen en kans te maken op de promotie. Ik zou met deze groep graag promoveren en ons meten met nog betere tegenstanders. De titel is onmogelijk, aangezien Izegem nog geen enkel punt heeft laten vallen en zo al kampioen is. Maar als we dit weekend punten kunnen pakken, denk ik dat we een grote kans maken om Bavikhove voor te blijven en als tweede te eindigen. Dat zou een prachtig resultaat zijn, voor eerstejaars in Promo 3B.”

“Over het algemeen ben ik wel erg tevreden met ons seizoen. Ik had nooit gedacht dat we in ons eerste jaar in Promo 3B zo ver zouden geraken, al denk ik wel dat we in de loop van het seizoen toch wat hebben laten liggen. Af en toe spelen we echt onder ons niveau en daar moeten we aan werken om toch iedere match voluit te spelen en niets te laten vallen.”

Foutenlast

“Een van onze sterktes is dat we erg samenhangen als ploeg. Dat zie je wanneer we bijvoorbeeld een vijfsetter moeten spelen. We blijven samen vechten voor ieder punt. Onze foutenlast is echter nog te hoog. Op dit moment zijn we nog vrij wisselvallig. Onze opslagdruk wordt echter meer en meer een wapen en dat is een cruciaal element in het moderne volleybal. Onze coaches Joppe en Jo besteden daar dan ook veel aandacht aan.”

(RV)