VT Lendelede strijdt mee om titel in Promo 2

In Promo 2 wordt het een uiterst spannende strijd om de titel tussen Izegem, Menen en de jonkies van VT Lendelede. Zaterdag trekt Lendelede richting Menen op zoek naar drie punten om de leidersplaats te behouden.

“We zijn tot nu toe erg blij met de resultaten van de eerst helft van het seizoen”, opent de 19-jarige setter Hannes Vanlerberghe uit Lendelede. “We hebben nog maar één wedstrijd verloren en dat was de openingswedstrijd tegen Izegem. Sindsdien hebben we elke match gewonnen, de ene al wat spannender dan de andere.”

Dit is het tweede seizoen in Promo 2 voor VT Lendelede en daarom was het de spelers hun doel om hoger te eindigen in het klassement dan vorig seizoen. “Omdat we nog een erg jonge ploeg zijn, verwachten we ook ieder seizoen vooruitgang. Op dit moment denk ik zelfs dat we een vrij grote kans maken om de titel te winnen.”

Beslissend

“Als we verder spelen zoals we in de eerste helft deden en geen steken laten vallen, dan zou het zeker een haalbaar doel zijn. Vorig seizoen hadden we ook een goede eerste helft, maar dan vielen enkele spelers uit door blessures en overbelasting, waardoor het niveau achteruit ging in de tweede helft. Als we dit kunnen voorkomen, dan heb ik er alle vertrouwen in.” Zaterdag speelt VT Lendelede de topper tegen Menen B waar ze vorige keer 3-2 van wonnen. “Ik verwacht dat het opnieuw een spannende match zal zijn. Menen speelt thuis, wat ook bepalend kan zijn voor de uitkomst in zo’n gewaagde wedstrijd. We hopen natuurlijk wel op een 0-3 of 1-3 winst om een kloof met Menen te slaan die een wedstrijd minder speelde.”

“Uiteraard is deze match heel belangrijk voor ons. De wedstrijd tegen Menen zal beslissend zijn voor onze kansen op de titel”, weet Hannes. “Want als we deze match verliezen, moeten we hopen dat ook Izegem en Menen nog een wedstrijd verliezen. Ik ben er alvast zeker van dat we klaar zijn om in Promo 1 te spelen. Tegen betere tegenstanders zullen we ook sneller groeien.” (RV)

Zaterdag 15 februari om 16 uur: Volley Team Menen B – VT Lendelede