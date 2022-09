VT Lendelede nieuwe stijl staat er

Na een doelbewuste sportieve stap terug twee jaar geleden, een herbronning over de bestaansreden van de club en een herschikking binnen het bestuur staat het volleybalinstituut ‘VT Lendelede nieuwe stijl’ er weer helemaal. Dat bleek nadrukkelijk op de ploegvoorstelling waarbij de drie seniorsteams en de tien jeugdploegen gepresenteerd werden.

Voor de coronapandemie, die de uitrol van de nieuwe stijl overigens stokken in de wielen stak, waren de herenploeg in de Liga B en het damesteam in Liga A de kroonjuwelen van VT Lendelede. Die sportieve hoogconjunctuur kon evenwel niet aangehouden worden en in januari 2020 werd op bestuursniveau beslist om te kappen met nationaal volleybal.

“Wij zijn nog altijd fier op wat wij met zowel de heren- als de damesploeg bereikt hebben in die sportieve hoogconjunctuur”, zegt voorzitster Inge Rots. “Maar geprangd tussen de topploegen Roeselare en Menen, kostte het heel wat inspanningen, zowel financieel als logistiek, om dat niveau aan te houden. En het ging ook ten koste van de verdere uitbouw van de andere seniors- en jeugdploegen. Daarom werd binnen het bestuur al in januari 2020 beslist om te stoppen met volleybal op topniveau en alle aandacht te richten op de andere seniorsteams en jeugdwerking.”

In maart 2020 brak de coronapandemie uit, wat tot een abrupt einde van de lopende competitie leidde. Het seizoen erop werd zelfs heel de competitie geannuleerd. “Waardoor de opgemaakte herschikking voor dat eerste seizoen zonder topvolleybal eigenlijk niet echt kon doorgevoerd worden”, vult commercieel manager Dries Pillen aan.

Graag weer hogerop

“Het jongste seizoen, dat ook al verstoord werd door de coronapandemie, leerde dat wij eerder de juiste beslissing namen. Niettegenstaande de herenploeg niet in dezelfde lijn dacht en naar Izegem uitweek. Maar de U17 bracht soelaas en dwong in Promo 3 zelfs de promotie naar Promo 2 af. Wij zijn dus nog altijd tevreden dat wij ruim twee jaar geleden die beslissing namen.”

En dat ventileerde voorzitster Inge Rots ook bij de presentator van die voorstelling bij het formuleren van de basisdoelstellingen. “Wij wilden met die herschikking vooral weer het familiale karakter van VT Lendelede reconstrueren. En daar zijn wij in het door corona verhakkelde jongste seizoen wel degelijk in geslaagd. Wij krijgen op de wedstrijden weer meer plaatselijke supporters op de tribunes. De beleving is heel wat intenser geworden. Momenteel verwoorden wij weinig sportieve doelstellingen. Uiteraard willen we graag weer hogerop, maar dan wel rekening houdend met de familiale basisbeginselen.”