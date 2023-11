VT Gullegem B timmert gestaag aan de weg richting eerste zege: “Onze speelsters krijgen nu eigenlijk nog jeugdopleiding”

In Promo 2 van het damesvolleybal kon VT Gullegem B nog niet proeven van de zege. Toch heeft coach Lieven Goddyn er een goed oog in, voor de terugronde: “We wisten dat dit een leerjaar zou worden. De meisjes blijven enthousiast, en we blijven vooruitgang zien.”

VT Gullegem B promoveerde als tweede in de stand naar Promo 2. Tot de voorlaatste wedstrijd was het in de running voor de titel. Uiteindelijk trok Bidavo Bissegem het laken naar zich toe. Voor het tweede jaar op een rij leidt coach Lieven Goddyn deze jonge talentvolle bende. Nu wordt er vooral nog leergeld betaald.

“Voor we aan deze campagne begonnen, wisten we dat dit een leerjaar zou worden”, zegt de 48-jarige Lichterveldenaar. “Het potentieel is duidelijk aanwezig. Het leertraject is nu belangrijker dan het resultaat. Toch hadden we gehoopt dat we al enkele puntjes zouden hebben gesprokkeld. Maar ze blijven enthousiast en we hebben goeie hoop voor de terugronde. De kopjes gaan alvast nog niet naar beneden.”

Nooit weggespeeld

“Nu spelen we achtereenvolgens tegen Balti Kortrijk A, VBC Gaverhal Deerlijk A en Beveren-Leie VBC A. Dat zijn de drie ploegen die net voor ons staan. In die wedstrijden punten pakken zou een opsteker zijn. Al zal dat niet gemakkelijk worden. Tegen Balti Kortrijk Spurs is er zondag misschien iets mogelijk, ook al is het voor ons een onbekende ploeg. Tegen de hoger geklasseerde ploegen zijn we nog nooit echt weggespeeld. We gaan er alvast alles aan doen.”

“Het grote minpunt is dat we geen gestalte hebben”, gaat Goddyn verder. “In Promo 3 was dat al een obstakel, nu komt dat nog meer tot uiting. Het verschil tussen Promo 2 en Promo 3 is heel groot: de techniek, de kracht, de servicedruk… Maar het positieve is dat we vooruitgang zien. Ze beginnen de grotere snelheid in het spel beter te beheersen. We hebben een aantal speelsters die nog geen achttien jaar zijn. Het gros is tussen de achttien en twintig jaar. En Mira bijvoorbeeld, een groot talent, is nog maar veertien. Dit is dus nog een groot stuk jeugdopleiding en de speelsters op een hoger niveau krijgen. Ze beseffen dat ze nog veel moeten leren, maar ze staan ervoor open. Ze leggen zichzelf geen extra druk op. Dit is een echte vriendengroep die voor elkaar door het vuur zou gaan. Dat is al een groot voordeel. Ik heb er alvast een goed oog in voor de terugronde.”

Meisjes versus jongens

“Ik ben al vijftien jaar volleybalcoach. Ik begon bij de jeugd van Lichtervelde, en had daarna de jongens van Rembert Tornout onder mijn vleugels. Dan zes jaar meisjes Lichtervelde in Promo 2, en nu ben ik dus al aan mijn zesde jaar Gullegem bezig. Eerst twee jaar VTG A, dan een jaar de C-ploeg, en nu mijn tweede jaar de B-ploeg. Ik heb dus al jongens en meisjes gecoacht. Dat vergt een andere aanpak. Meisjes krijgen graag een antwoord op het waarom. Jongens leggen zich gemakkelijker neer bij de situatie.”

“Zelf heb ik ook ooit volleybal gespeeld. Voornamelijk bij Lichtervelde, maar ook twee jaar bij Gits. Nu ben ik al zestien jaar gestopt. Blessures aan de knieën lagen mee aan de basis van die beslissing. Ik amuseer mij nu alvast enorm. Jeugd beter maken is het mooiste aan deze sport.”

Zondag 19 november om 11 uur in sportcampus Lange Munte: Balti Kortrijk Spurs A – VT Gullegem B.