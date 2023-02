VT Gullegem A voert de klassering aan in Promo 2: “Titel zou mooi meegenomen zijn”

VT Gullegem A won vorig weekend de topper op het veld van Sijos Menen A met 0-3. De ploeg van Pauline Windels blijft alleen leider na veertien speeldagen.

22/25, 23/25 en 25/27, dat waren de setstanden na de gewonnen kraker tegen Sijos Menen, de derde in de stand. “We namen meteen een vlotte start waardoor we de eerste twee sets toch niet zonder slag of stoot naar ons hand konden zetten”, vertelt kapitein Pauline Windels (26). “In de derde set ging het iets minder vlot. We stonden acht punten in het krijt, maar wisten de scheve situatie alsnog om te buigen in setwinst. Collectief waren we heel goed. We kunnen dus niet anders dan tevreden zijn.”

“Sinds kort hebben we met Philip Vanderstichele een nieuwe coach in ons rangen. De klik was er meteen en daar zijn we heel blij om. Zowel technisch als tactisch is hij een krak in zijn vak. Zijn kennis kan ons nog naar een hoger niveau tillen. De titel? Dat zou mooi meegenomen zijn natuurlijk. We mogen stiekem dromen hé (lacht). Maar er is nog een lange weg te gaan. Als Bevo Beobank Roeselare D zijn inhaalmatch tot een goed einde brengt, dat komen ze op een puntje. We zullen moeten verstandig blijven, maar het geloof is er alvast.”

Kleine foutenmarge

Volgende week staat een bezoek aan Divo Ingelmunster op de planning. “Dit zal geen vanzelfsprekende partij worden”, gaat de Gullegemse verder. “Divo is bezig aan een goeie terugronde. We zullen met de nodige concentratie de partij moeten aanvatten. Veel marge om fouten te maken is er niet.”

“Persoonlijk mag ik best tevreden zijn met mijn geleverde spel, maar ik hecht veel meer belang aan het collectieve. Het geloof om nog vooruitgang te boeken onder coach Philip is er wel degelijk. Vorig jaar eindigden we als vierde, dat we nu de ranglijst in deze fase van de competitie zouden aanvoeren hadden we absoluut niet gedacht. Laten we vooral rustig blijven en hopen dat blessurelast de kop niet opsteekt.”

“Ik maak sinds mijn 15de deel uit van de eerste ploeg en ben niet onmiddellijk van plan de club van mijn hart te verlaten als geboren en getogen Gullegemse. De club is hier een schitterende job aan het doen met de jeugd, wat belangrijk is voor de toekomst”, aldus Pauline Windels. (ELD)