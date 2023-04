VT Gullegem A pakt titel in Promo 2 A

Op de laatste speeldag verzekerde VT Gullegem zich van de titel enbijhorende promotie naar Promo 1. Tegen Balti Kortrijk Spurs werd het 3-0.

25/15, 25/17 en 25/15 waren de setstanden op de beslissende wedstrijd voor de titel. De ploeg van coach Philip Vanderstichele kende weinig moeite met Balti Kortrijk Spurs, de op één na laatste in de stand. Met slechts vier verliespartijen mag Gullegem zich de verdiende kampioen worden. “Het werd een eenvoudige zege tegen Balti Kortrijk”, vertelt coach Philip Vanderstichele. “In iedere set sprokkelden we al snel een vijfpuntenkloofje die we stelselmatig uitbouwden. We hebben nooit het gevoel gehad dat Balti ons kon verontrusten.”

Stress

“De titel werd echter vorige week in een definitieve plooi gelegd door BEVO Beobank Roeselare D opzij te zetten met 3-0 en de koppositie zo over te nemen. Het was mentaal zeker geen nadeel om tot het gaatje op de tweede plaats te staan. Nu stonden we op een speeldag voor het einde eerste en hadden we alles in eigen handen. Dan mag er niets meer fout lopen. Dat is een ander soort stress. Iedereen kwam al eens aan de bak bij de reserven vooraf.”

“Vorige week hebben we een statement gemaakt dat we de verdiende kampioen zijn. De wedstrijden dat we verloren waren we niet voltallig. Bijna de volledige tweede ronde was onze passeur geblesseerd waardoor ze niet kon blokken. Dat maakte het ons nog moeilijker dan gedacht. Nu zetten we de stap naar Promo 1 met dezelfde ploeg. Dit zal een avontuur zijn waarin ons handhaven de bedoeling moet zijn. We hebben een soort maturiteit die ons vertrouwen heeft. We zullen met open vizier moeten strijden voor elke set.” (ELD)