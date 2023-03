VT Gullegem A heeft lot in eigen handen: “Laatste matchen foutloos blijven”

Dit weekend staat voorlopig leider VT Gullegem A in promo 2 tegenover Damesvolley Waregem B. De ploeg van coach Philip Vanderstichele heeft zijn lot in eigen handen om de hoofdprijs binnen te halen.

VT Gullegem liet zich enkele weken terug onverwacht de punten ontglippen in en tegen Divo Ingelmunster A. Een nederlaag die niet ingecalculeerd was. “We botsten op een heel goede tegenstander, en wij hadden een offday”, steekt de 22-jarige Febe Ovaere, een van de sterkhouders, van wal.

Eigen spel spelen

“Er was geen opslagdruk en alles verliep niet zo vlot. Maar lang zijn we daar niet blijven bij stilstaan. Vorig weekend herpakten we ons in en tegen hekkensluiter Beaphar Poperinge B waar we met 0-3-cijfers (22/25, 16/25, 13/25) het laken makkelijk naar ons toetrokken. Er was opnieuw opslagdruk en we vonden ons eigen spelletje terug. We gingen niet mee in hun trage spel maar in ons normale ritme.” Dit weekend staat Damesvolley Waregem B op het menu. “Waregem is een jonge ploeg die we zeker niet onderschatten”, gaat de Meense verder.

“We zullen voor elke bal moeten gaan tegen de ploeg die momenteel zesde staat. Het is al gebleken dat iedereen van iedereen kan winnen. Er op voorhand van uitgaan dat de punten al binnen zijn, is dus uit den boze. Maar als we ons doel willen bereiken, moeten we de volle buit thuis houden. We hebben nog drie thuiswedstrijden, wat toch in ons voordeel pleit. Eentje daarvan is op 14 april Bevo Beobank Roeselare D. Zij staan met één wedstrijd minder gespeeld tweede op 1 punt. We zullen de resterende wedstrijden dus foutloos moeten blijven.”

“We hadden niet meteen verwacht dat deze campagne zo goed zou verlopen. Wel gehoopt natuurlijk nadat we vorig seizoen vierde eindigden en de eerste drie mochten promoveren. Maar de top twee… dat niet. Ikzelf ben aan een jaar bezig waarin het de ene wedstrijd al beter loopt dan de andere. Ik heb het gevoel dat ik nog heel veel kan leren. Ik speelde nog geen topseizoen, maar het gaat in stijgende lijn. De klik met coach Philip Vanderstichele is er, die heeft hij trouwens ook met heel de groep, en ik denk dat ook hij zich hier jeunt.” (lacht)

Meer speelkansen

“Ik maakte een vijftal jaar geleden de overstap van Sijos Menen. Daar kreeg ik te weinig kansen waardoor ik de stap zette naar Gullegem, toen uitkomend in Promo 1. Ik rekende vooral op meer speelkansen, en die kreeg ik dan ook. Aanvankelijk was dit bij de reserven, maar tegen het einde van het seizoen was dit al in de hoofdwedstrijden. Ondertussen heb ik hier al heel wat vrienden van wie ik al veel bijleerde, en ik speel nu tegen mijn oude kameraden van bij Menen waartegen we twee keer wonnen”, aldus Feve Ovaere. (Eddy Lippens)

Zaterdag 18 maart om 20 uur: VT Gullegem A – Damesvolley Waregem A.