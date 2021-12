VT Diksmuidecoach Robin Bonte leeft op hoop: “We willen in de terugronde onze kwaliteiten tonen”

Met een 3-1-bekeroverwinning tegen VKt Torhout én een zes op zes in de competitie eindigt VT Diksmuide een complexe heenronde op een positieve noot. Coach Robin Bonte rekent in de terugronde op een remonte van zijn ploeg.

VT Diksmuide werd in de heenronde niet van pech gespaard. Blessureleed en coronaperikelen maakten dat er weinig met de voltallige kern kon getraind worden.

“Dat we nu met drie zeges de winterpauze kunnen ingaan, maakt voor mij wel veel goed”, zegt Bonte. “Ik kan eindelijk weer op iedereen rekenen en dan zie je dat ons niveau in stijgende lijn gaat. Als je met slechts acht of negen speelsters moet werken, is het niet evident om resultaten te boeken. Een grote pluim dus voor mijn speelsters dat ze in die omstandigheden telkens het beste van zichzelf hebben gegeven.”

“Je ziet in elke reeks wel dat het klassement een vertekend beeld geeft. Wekelijks zijn er ploegen die door coronabesmettingen forfait moeten geven. Misschien was het beter geweest om de competitie even stil te leggen.”

“We staan nu onder onze waarde geklasseerd en zijn enorm gemotiveerd om in de terugronde te tonen dat onze ploeg veel kwaliteiten heeft. Een plek in de brede middenmoot is zeker haalbaar. Als we van pech gespaard blijven en in onze inhaalmatchen tegen VT Brugge, Packo Zedelgem en DV Waregem een degelijk resultaat kunnen halen, mogen we zelfs hoger mikken. De bekercompetitie is een leuke extra. We staan nu in de kwartfinales; als de loting wat meevalt, kunnen we de halve finale halen, en dan is alles mogelijk.”

Ook scheidsrechter

De 39-jarige Robin Bonte komt over van VT Lichtervelde en had niet de intentie om nog te coachen.

“Ik was eigenlijk gestopt, maar de liefde voor het volleybal en de overtuigingskracht van Bruno Remaut en het bestuur van VT Diksmuide maakten dat ik van mening ben veranderd. Ik ben ook scheidsrechter en daarin wil ik de komende jaren een hoger niveau halen. Nu heb ik daar de tijd niet voor. Het zal dus moeilijk worden om mij te overtuigen om nog een seizoen langer coach te blijven. Al mogen ze dat bij VT Diksmuide altijd proberen. (lacht)” (TVI)