VT Diksmuide wil zesde zege op rij maar blijft voorzichtig: “Kans om mooie derde plaats te verstevigen”

Tegen rode lantaarn Sportiva Langemark kan VT Diksmuide zaterdag de zesde overwinning op rij gepakt worden. “Op bezoek gaan bij de laatste in de stand is altijd supergevaarlijk”, waarschuwt opposite Lien Debruyne voor onderschatting.

VT Diksmuide rijgt de overwinningen in dit nieuwe kalenderjaar aan mekaar. Enkel Bevo Roeselare C kon de ontketende Diksmuidelingen in de terugronde al kloppen. Beloning voor die topvorm is de huidige derde plaats in de stand. “We zijn bijzonder trots op ons plekje in het klassement”, glundert de 28-jarige Lien Debruyne. “Een bewijs dat we na ons wat hobbelig parcours in de heenronde weer heel goed in ons vel zitten. Zaterdag krijgen we de kans om onze derde plaats nog wat te verstevigen, die mogen we zeker niet laten liggen. Tegenstander Sportiva Langemark staat laatste maar kan in eigen zaal boven zichzelf uitstijgen en heel gevaarlijk uit de hoek komen. Voor ons is het belangrijk om ons eigen spel te spelen want soms hebben we nogal de neiging om mee te gaan in het spel van de tegenstander of ons in slaap te laten wiegen. In de heenronde wonnen we heel vlot met 3-0, maar ik verwacht wel nu een andere tegenstander.”

VT Diksmuide begon aan het seizoen onder de vleugels van coach Jan Nagels, die er door gezondheidsredenen al snel moest mee ophouden. Zonder vaste trainer werd het een complexe heenronde voor Lien Debruyne en ploegmaats, maar ondertussen heeft interimcoach Bruno Remaut de ploeg weer op de rails gekregen. “We zijn Bruno, en ook Robbe Dewilde die geregeld overneemt op trainings- en wedstrijddagen, heel dankbaar. De onzekerheid van de heenronde is dus wat weggevallen. Het is soms nog spannend wie ons kan coachen maar aan de resultaten kun je aflezen dat het wel goed zit.”

Kapiteinsband

De 28-jarige Lien Debruyne is al talloze jaren vaste waarde in de A-kern van VT Diksmuide en erfde twee seizoenen geleden de kapiteinsband van Jone Strynck. “Ik voel me heel goed in deze rol, zeker nu we weer aanknopen met ons topniveau en we ook bovenaan het klassement meestrijden. Het is soms wat puzzelen omdat ik als opvoedster in O.C. Sint-Idesbald ook avond- en weekenddiensten moet doen maar dankzij mijn lieve collega’s lukt het altijd wel om me vrij te maken voor trainingen en vooral wedstrijden.” (Timmy Vanecke)

Zaterdag 18 maart om 19.30 uur: Sportiva Langemark A – VT Diksmuide A.