VT Diksmuide staat knap derde ondanks heel wat blessureleed

De vrouwen van VT Diksmuide werden in de heenronde niet gespaard van blessureleed. Het uitvallen van sterkhouder Louise Alleweireldt is een nieuwe domper, al blijven de Diksmuidelingen voorlopig vlot meedraaien bovenin de stand in reeks Promo 1.

Per direct stoppen

De 25-jarige Louise Alleweireldt was aan een bijzonder sterk seizoen bezig bij VT Dikmsuide. Een vervelende heupblessure gooit echter roet in het eten.

“Ik had al enkele wedstrijden last van de heup, en drie weken geleden moest ik per direct stoppen”, zucht Louise. “Een operatie is onvermijdelijk en misschien moet ik wel een kruis maken door het volledige volleybalseizoen. Een ferme domper voor mezelf, maar ook voor de ploeg, die tijdens de heenronde al met heel wat blessures te kampen had.”

“Ik had niet verwacht dat mijn blessure zo ernstig zou zijn. Mijn focus ligt nu natuurlijk op de revalidatie en ik hoop zo snel mogelijk opnieuw wedstrijdfit te zijn. Ondertussen blijf ik alvast de grootste supporter, en ik heb er alle vertrouwen in dat de ploeg ook mijn afwezigheid collectief zal opvangen”, zegt Alleweireldt.

Met jeugdspeelsters

Waar VT Diksmuide twee jaar geleden nog tegen de degradatie aan het vechten was, draait de ploeg van nieuwe coach Josip Josipovic nu vlot mee in de top drie van de stand.

“Het loopt beter dan we zelf ooit hadden durven denken”, geeft Louise Alleweireldt toe. “We hebben in het tussenseizoen een aantal jeugdspeelsters in de kern opgenomen. Een grote pluim voor de manier waarop zij zich hebben geïntegreerd. Ons doel dit seizoen was vooral een hechte ploeg te vormen en plezier aan het volleyballen te beleven.”

“Een plaats in de stand hadden we niet echt vooropgesteld, maar het geeft ons in elk geval veel voldoening de heenronde op een schitterende derde plaats af te sluiten.”

“Het is de verdienste van de volledige kern om de blessures en afwezigheden op zo’n mooie manier op te vangen”, benadrukt de speelster nog. (TV)

Zaterdag 6 januari om 20.30 uur: VT Diksmuide A Bevo Roeselare C