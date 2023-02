VT Diksmuide begint realistisch aan play-off 1: “Wij willen tweede worden en zo naar interprovinciale eindronde”

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie kan de tweede plaats VT Diksmuide al niet meer ontsnappen. Het vizier kan vol op de play-offs gericht worden, waarin de Diks-muidelingen in rechtstreekse confrontaties met Rembert Torhout B en Bavo Bavikhove A om de titel zullen strijden.

Het sterke seizoen van VT Diksmuide is beloond met een ticket voor play-off 1. Met slechts drie deelnemende ploegen mogen Levi Desmet en ploegmaats mikken op minstens de tweede plaats en deelname aan de interprovinciale eindronde.

“We starten weer van nul, maar als je de eindstand van de competitie bekijkt, is het wel duidelijk wie de titelfavoriet is”, klinkt opposite Levi Desmet duidelijk. “Rembert Torhout verloor geen enkele match en eindigt de reguliere competitie met liefst zeventien punten voorsprong. Wij zijn vooral blij dat we play-off 1 kunnen spelen; dan doe je toch nog mee voor de prijzen. De tweede plaats, die recht geeft op de eindronde, is ons doel, en dat moet haalbaar zijn. De grote concurrent wordt Bavo Bavikhove, en laat dat nu net ook de ex-ploeg zijn van onze coach Philippe ‘Cuba’ Rathé. Er staan ons dus in elk geval nog enkele intense duels te wachten.”

Tegen ex-ploeg

Voor de 34-jarige Levi Desmet is de laatste match van de competitie tegen Packo Zedelgem tevens een confrontatie met zijn ex-ploeg. “Het wordt weer maar eens een blij weerzien. Mijn ex-ploeg is in de winning mood en strijdt bovendien nog voor bekerwinst. We zullen hen dus zeker niet mogen onderschatten.”

“Ik kwam bij Packo in tweede nationale voor de A-ploeg uit, om dan bewust een stap terug te zetten. Dat neemt niet weg dat ik nog altijd de ambitie heb om met Diksmuide te promoveren naar de nationale reeksen. Maar een must is dat voor ons niet: met onze tweede plaats in de stand en ticket voor play-off 1 is ons seizoen nu al meer dan geslaagd”, besluit de Oostendenaar.

Zaterdag 25 februari om 16 uur: VC Packo Zedelgem B VT Diksmuide A