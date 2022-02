VT Brugge zit op koers om vice-kampioen te worden: “Drie overwinningen op een rij”

De titel zal VT Brugge C in Promo 3 A niet meer behalen naar alle waarschijnlijkheid. Leider De Haan telt al negen punten voorsprong en heeft nog een match tegoed. Maar de Brugse meisjes gaan vol voor een mooie tweede plaats en vice-kampioen staat ook mooi op een cv. Afgelopen weekend werd de maat genomen van een mak Ruvo Ruddervoorde.

“Dit was weer een goede match van ons”, lacht spelverdeelster Taike Ackaert (24). “In de heenwedstrijd in Ruddervoorde, nog niet zo lang geleden, gingen we de boot in met 3-2. We sukkelden in die periode ook een beetje met onszelf en kenden een mentaal zwakke periode met verliespartijen tegen leider De Haan en ook nog Davolo Loppem. Maar sedert enige tijd hebben we onze focus teruggevonden met als resultaat drie overwinningen op een rij.”

Aanstaande zondag staat er een verplaatsing op het programma naar Balti Kortrijk. “Dat wordt een lastige opdracht”, stelt ze vast. “Niet alleen is dit een ploeg die net achter ons gerangschikt staat, de match vindt ook nog eens plaats op zondagmorgen om 11 uur. Dit betekent dat het vroeg opstaan wordt voor deze verplaatsing. Maar als we die tweede plaats ambiëren, moeten we hier ook door en met deze groep moet dit toch wel lukken. Op en naast het veld zijn we een bende vriendinnen die voor elkaar door het vuur gaan. En met onze nieuwe coach Serge Stroobandt klikt het ook uitstekend.”

Op en naast het veld gaan we voor elkaar door het vuur

Weerslag

“We spelen nu een ander systeem en dat werpt toch de vruchten af de jongste tijd”, besluit ze.

“Die mindere periode in december was bijna volledig toe te schrijven aan corona”, gaat de coach verder. “Er werd weinig trainingsarbeid geleverd, er waren veel besmettingen en dat heeft natuurlijk zijn weerslag gehad op het presteren van deze groep. Maar sedert een paar weken hebben ze hun ritme teruggevonden. Tijdens een actie wordt er nagedacht over de looplijnen en ook het spel zonder bal wordt niet uit het oog verloren. Een speelster kan op geen twee plaatsen tegelijk zijn, daarom is het belangrijk dat ze weet waar ze zich nuttig kan maken voor de ploeg. Dit heeft alles te maken met de onderlinge afspraken onder de spelers.”

Ook op de titel hoopt hij niet meer. “Die tweede plaats en titel als vice-kampioen moet mogelijk zijn. Maar er komen binnenkort enkele kleppers aan. Kortrijk is de eerste maar ik zie ook dat er een weekend is met twee matchen in evenveel dagen tegen Bissegem en Gullegem. We zullen scherp moeten staan”, besluit hij. (GD)

Zondag 20 februari om 11 uur: Balti Kortrijk – VT Brugge C.