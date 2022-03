VT Brugge E op een zuchtje van de titel: “We hebben dit seizoen nog geen set verloren”

Dinsdagavond kregen de dames van VT Brugge E een inhaalmatch voorgeschoteld bij Vkt Torhout D en konden een zestiende overwinning op rij optekenen. In drie korte sets maakten ze komaf van hun tegenstrever en stonden ze opnieuw geen setverlies toe.

Aanstaande zondagnamiddag ontvangen ze Packo Zedelgem C en bij winst gaan de kurken van de fles en wordt de kampioenstitel in Promo 4 C gevierd.

Torhout ging telkens goed mee in het begin van elke set totdat de Brugse aanvalsters onder stoom kwamen. Een fenomenale Janne Deleu viel niet af te stoppen vanop de flanken en in het middencompartiment heerste Julie Jacobus met haar extra centimeters.

“De match van zondag tegen Zedelgem is enorm belangrijk”, stelt Lieze Deleu. “Daarom doe ik graag een oproep aan alle supporters om massaal aanwezig te zijn in Sport Vlaanderen. Dan gaan we een feestje bouwen”, besluit ze lachend.

Ook Heike Van Loocke kijkt al reikhalzend uit naar komend weekend. “Toch zijn we op onze hoede”, klinkt het bij haar. “Packo is geen gemakkelijke tegenstander. Maar we doen ons uiterste best. We hebben dit seizoen nog geen set verloren, maar ik zal al heel tevreden zijn met de drie punten zondag”, lacht ze. (GD)

Zondag 20 maart om 15.30 uur: Volley Team Brugge E – Packo Zedelgem C.