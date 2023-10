VT Brugge C mag voor het eerst juichen dit seizoen

Afgelopen zondag mochten de dames van Volley Team Brugge voor de eerste maal juichen dit seizoen. In hun eerste match moesten ze nog nipt de duimen leggen tegen Oostende C, maar nu ging Packo Zedelgem C voor de bijl met 3-2 in een beklijvende match.

VT Brugge C is een leerschool voor de jeugd en herbergt een hele rits aanstormend talent. Gracy Sanders, pas 17 geworden, is passeur van dienst. “Toen het 2-0 in ons voordeel stond, hebben we waarschijnlijk iets te vroeg gedacht: ’t Is binnen”, lacht ze. “Maar dat ging dan ten koste van de concentratie. Zedelgem kwam terug in de match. We mogen ons gelukkig prijzen dat we toch twee punten konden thuis houden.”

Buurmeisjes

Bijna was er van Gracy geen sprake in het volleybal want eerst vond ze dansen en kunstschaatsen een leuke hobby. “Maar toen gingen een paar buurmeisjes volleyballen en die trokken mij over de streep. Toen ik naar het middelbaar ging, was de combinatie niet meer haalbaar en ben ik blijven volleyballen.”

Lieselot Jacobus (16) speelt al sinds haar derde kleuterklas bij VT Brugge. “Ik ben uiterst tevreden dat ik in deze ploeg terecht ben gekomen”, stelt ze. “We maken op tijd en stond plezier maar als het nodig is, valt het toch op dat we geconcentreerd op training staan. Het is een heel hechte groep en ik ben heel tevreden met de kansen die ik hier krijg. Hopelijk pakken we zaterdag tegen Oostkamp onze eerste driepunter”, besluit ze.

Alle posities

Het derde nieuwe lid van het team luistert naar de naam Loes Lamote (16), momenteel hoekaanvalster. “Maar dat is niet altijd een zekerheid”, vertelt ze verrassend. “Op training oefenen we op alle posities en soms durft de coach ons wel eens op een nieuwe plaats te zetten.” Ambitieus is Loes wel. “Het is mijn eerste jaar in Promo 4 maar stiekem droom je toch van een plaatsje in het A-team. We komen alle drie uit de U17 en er is toch een hemelsbreed verschil met het volleybal in de promoreeksen”, besluit ze. (GD)