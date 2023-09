VT Brugge B klopt zusterploeg

De kop is eraf in Promo 2 bij de dames. In een vooruitgeschoven wedstrijd werd de derby tussen VT Brugge A en VT Brugge B al op woensdagavond afgewerkt en de verrassende winnaar is uiteindelijk het B-team geworden. Ze versloegen in een spannend duel hun zusterploeg met 3-1.

De zenuwen stonden aan beide zijden van het net strak gespannen, maar het was het B-team dat een eerste kloof kon slaan. Van 5-10 ging het naar 16-20 om uiteindelijk te eindigen met 21-25. In de tweede set maakte het A-team iets minder fouten en liep een vijftal punten uit. Toch knokte het B-team zich terug in de match en versierde zelfs een setbal, die echter verloren ging. 26-24 was het verdict en zo stonden de bordjes terug in evenwicht.

In set drie was het A-team plots de pedalen kwijt. Hun tegenstanders liepen tot 11-20 uit en bij 14-24 sloeg Sara Huyghe een ace en was alles te herdoen bij het A-team. De vierde set was een dubbeltje op zijn kant. Het A-team sloeg een ruime kloof van 18-11 maar toen ging het licht plotseling uit en kwam het B-team vanuit het niets terug in de match. De eerste matchbal bij 23-24 was onmiddellijk de goede.

Geen rivaliteit

Vrouw van de match was uiteindelijk Jana Minne (26), receptiehoekspeelster bij het B-team. “Iedereen was gemotiveerd en we hebben er een leuke match van gemaakt”, lacht ze breeduit. “Maar van rivaliteit op voorhand was er geen sprake. Sommigen van ons speelden vorig jaar bij onze tegenstrever, en we komen goed overeen. Achteraf gezien zijn we misschien wel de verdiende winnaar, maar het is toch spannend geworden, iets waar we op voorhand wel rekening mee hadden gehouden. Ik wil er trouwens ook op wijzen dat we dit seizoen van start zijn gegaan met een nieuwe coach. Het is zijn eerste jaar maar hij doet dit perfect”, besluit ze.

Bij het verliezende kamp vinden we middenspeelster Saarjan Defebere (24). “Jammer, jammer”, reageert ze ontgoocheld. “Ik vond dat we wel de evenknie waren, maar het was voornamelijk de stress die toesloeg bij ons. Het was ook de eerste match van het seizoen en het is nog een beetje zoeken op het terrein. Maar ik ben ervan overtuigd dat het goed komt en dat we samen toch in de bovenste regionen van het klassement zullen vertoeven. (GD)