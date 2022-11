VT Brugge B heeft zijn start niet gemist in Promo 2: “We mogen dromen van top drie”

De dames van de tweede ploeg van Volley Team Brugge hebben een goede start gemaakt in Promo 2 dit seizoen. Enkel tegen de leider Tielt en de tweede in de stand VKt Torhout ging het even mis met twee verliespartijen. Afgelopen weekend werd wel een logische zege genoteerd tegen hekkensluiter Zwevezele.

“Vooral tegen Tielt was ik ontgoocheld van ons niveau”, stelt coach Jörgen Masschelein (43). “We waren nochtans goed voorbereid, maar het kwam er niet uit. Misschien waren het de speciale omstandigheden waarin we speelden, een kleine zaal hier in het SASK, maar ik had er toch iets meer van verwacht. In de toekomst moeten we nog die kleine pasjes vooruit kunnen zetten. Over onze voorbereiding op deze competitie mag ik toch tevreden terugblikken, met enkele uitstekende prestaties tegen enkele sterke tegenstrevers. We moeten ook nog leren omgaan met druk. Als de verwachtingen hoog zijn, gaat het soms mis en dat is iets waar je niet op kunt trainen. Dit komt enkel met de ervaring.”

De coach omschrijft zijn ploeg toch wel als een mengeling van jeugd en ervaring. “Ik heb er hier toch een paar rondlopen die niet zouden misstaan in Promo 1”, vertelt hij. “Maar er is ook nog veel werk aan de inpassing van een paar nieuwe speelsters. Florence Puype speelde vorig seizoen nog aan de ‘pass’ in Bissegem, maar bij ons is ze onze nieuwe opposite. Dit is wel een grote verandering voor haar. Erza Rashiti kwam dan over van de U17, maar stilletjes aan vinden ze wel hun weg in het team. Met deze spelersgroep ambieer ik toch de top vijf en droom van de top drie. Een eerste test is onze volgende match tegen de buren uit Ruddervoorde die net voor ons staan in het klassement. Vorig seizoen hebben we twee tie-breaks tegen hen gespeeld, waarvan het nu 1-1 staat. Het wordt weer een dubbeltje op zijn kant”, besluit hij lachend.

Teamgevoel terug

Een van de receptiehoeken van het team is Laura Vandermeeren (23), net afgestudeerd als industrieel ingenieur biochemie en afkomstig van Koksijde. “Maar het zijn de studies in Gent die mij tot in Brugge gebracht hebben”, stelt ze verrassend. “In mijn persoonlijke ambitie zat ik bij mijn vorige ploeg in Koksijde een beetje op een dood spoor in promo 3 en wilde ik toch iets hogerop. Gelukkig kon ik hier in Brugge aan de slag als receptiehoek want bij Koksijde kwam ik meestal uit als opposite, iets wat mij toch minder lag. De eerste jaren bij Brugge zag de coach een libero in mij, maar door een blessure en corona ben ik receptiehoek geworden.”

Over het nieuwe seizoen is ze duidelijk ook enthousiast. “We hebben een uitstekende voorbereiding gehad en in tegenstelling tot vorig jaar is het teamgevoel helemaal terug. Ook nieuwkomer Florence is een meevaller, zij heeft als kersverse kapitein een zeer goede invloed op de ploeg. Ik zie ons als een homogene ploeg met verschillende karakters. Daardoor mogen we wel een top vijf ambiëren, dit in tegenstelling met vorig jaar, toen we blij waren dat we erin bleven. Dit is waarschijnlijk mijn laatste jaar bij Brugge. Ik wil toch weer kunnen spelen als libero en waarom niet in promo 1, maar eerst dit seizoen tot een goed einde brengen”, besluit ze. (Geert Demuynck)

Zaterdag 12 november om 19.30 uur: Ruvo Ruddervoorde A – VT Brugge B.