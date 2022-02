Vriendinnen Lily en Amélie spelen samen bij Jumpers: “Wedstrijd tegen Hermes leukste van het seizoen”

Om de ondertussen alom bekende reden zagen de meisjes van Jumpers Middelkerke B vorig weekend voor de tweede keer op rij hun wedstrijd afgelast worden. Na twee maanden zonder competitieduel staan ze zondag tegenover Hermes Oostende C. Voor de meeste speelsters is dit geen wedstrijd zoals alle andere. Ook de vriendinnen Lily Deny (16) en Amélie De Leyn (17) kijken uit naar deze partij.

“Dit is zonder enige twijfel de leukste wedstrijd van het hele seizoen”, vertelt Lily Deny heel overtuigend. “Het zijn twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn en sommige speelsters van onze ploeg kennen enkele meisjes van Hermes. Voor het bestuur is dit ook een belangrijke wedstrijd, want als kleine ploeg uit Leffinge is het leuk als je het grote Hermes kan verslaan. Voor mezelf en mijn vriendin Amélie is dit een partij die we graag willen winnen, maar eigenlijk willen we alle wedstrijden winnen.”

Zowel Lily Deny als Amélie De Leyn kwamen in het tussenseizoen over van VT Koksijde en hebben het prima naar hun zin bij Jumpers Middelkerke. “We kennen elkaar al meer dan zes jaar en zijn door onze hobby echte vriendinnen geworden”, vertelt Amélie enthousiast. “We zien elkaar tijdens de week niet zo vaak, want we zitten niet op dezelfde school en wonen ook niet in dezelfde gemeente. Het klikt gewoon heel goed tussen ons en we vormen op training en tijdens de wedstrijden een topduo.”

Door onze hobby zijn we echte vriendinnen geworden

Overstap

Lily Deny bevestigt volmondig de woorden van haar vriendin Amélie. “Het is leuk om iemand te hebben waarop je kan terugvallen. Mijn integratie bij Jumpers verliep wellicht ook vlotter dankzij Amélie. Ik heb nochtans niet lang getwijfeld om naar Jumpers te komen. Ik speelde heel graag bij VT Koksijde, maar er waren te weinig speelsters om een seniorenploeg te vormen. Mijn mama speelde vroeger bij Jumpers en was maar al te blij toen ze hoorde dat ik uitkeek naar een andere club. De keuze was snel gemaakt en eerlijk gezegd heb ik nog geen moment spijt gehad van mijn overstap.”

“Jumpers is een leuke club. We vormen één grote familie”, gaat Lily verder. “Hier staat spelplezier voorop. Het is ook een club met een duidelijke visie. Alle speelsters krijgen hier meer dan voldoende kansen om progressie te maken. Ik zit hier echt goed.”

Proeftraining

Voor Amélie De Leyn was de overstap naar Jumpers iets minder voor de hand liggend dan voor haar vriendin. “Ik wist vrij snel dat Lily naar Jumpers Middelkerke zou komen, maar ik heb ook in enkele andere clubs een proeftraining meegemaakt, vooraleer ik een beslissing nam. Uiteindelijk is het Jumpers geworden, omdat ik voelde dat ik hier goed zat. Leuke sfeer, toffe trainingen en een heel familiale sfeer. Uiteraard was de aanwezigheid van Lily wellicht onbewust een doorslaggevende factor in mijn beslissing.” (PDC)

Zondag 20 februari om 16.30 uur: Jumpers Middelkerke B – Hermes Oostende C.