Vosta Staden neemt het op tegen buur Bevo Roeselare: “Derby is altijd speciaal”

De 33-jarige Roy Vanbelleghem staat sinds een zestal jaar aan het hoofd van volleybalteam Vosta Staden. In die periode is vooral gekeken naar de uitbouw van de club, zonder aan resultaten in te boeten. Schoolvoorbeeld: hun eerste damesploeg steeg van promo III naar Promo I. Dit seizoen wil men rustig overleven. Zaterdag staat alvast een topper op het programma met de derby tegen Bevo.

“Het is inderdaad een campagne waarin we zonder enige druk kunnen spelen. In eerste instantie willen we ons publiek mooi volleybal brengen en er zelf ook veel plezier aan beleven. Natuurlijk moeten we wel de rangschikking in het oog houden zodat we niet in de degradatiezone verzeild geraken. Voorlopig hoor je ons in dat opzicht niet klagen met een zesde plaats”, vertelt Roy Vanbelleghem.

Veel progressie

We horen ook veel positieve geluiden over het geleverde spel van Vosta Staden. “Er zit inderdaad veel progressie in. In het begin moest iedereen nog gewoon geraken aan het niveau van eerste provinciale, nu zien we wekelijks progressie en zo moet het ook, willen we straks overleven.”

Zaterdag staat voor het team een belangrijke thuiswedstrijd op de planning, namelijk tegen Bevo Deobank Roeselare C. “Dat is echt wel een derby die we absoluut willen winnen. Zo’n twintig jaar geleden waren wij voor de echte opstart van Vosta Staden nog een onderdeel van hen, nu staan we al op hetzelfde niveau als hun derde team. Zaterdag zullen we moeten tonen wie nu echt de beste is van de twee, want in de rangschikking is er alvast weinig verschil.”

Nationaal volley

Tot slot polsen we bij Roy Vanbelleghem of er nog directe plannen zijn voor nationaal volleybal. “Dat antwoord ga ik je schuldig moeten blijven. We zitten nu nog maar het eerste jaar in Promo 1 en willen in eerste instantie daar een gevestigde waarde worden. Daarbij willen we geen stappen overslaan. Eigenlijk is het nu al een serieuze prestatie dat we in drie jaar tijd twee keer stegen, al was het vorig jaar niet als kampioen maar als derde. Een deftige prestatie van onze technische staf en spelersgroep die bijna nog dezelfde is als de vorige jaren”, besluit de zelfstandige uit Staden.