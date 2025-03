Voorzitter Van Den Broucke blijft hoopvol: “Jeugdploegen zijn toekomst van Volley De Haan”

Niettegenstaande er nog vier wedstrijden op hun programma staan, zit het seizoen voor de dames van Volley De Haan er eigenlijk al op. Met amper twee punten uit achttien wedstrijden zijn de kustdames al langer veroordeeld om te degraderen naar Promo 3.

“We wisten dat het een moeilijk seizoen zou worden, maar aangezien in sport alles mogelijk is, hoopten we stiekem ons toch te kunnen handhaven in Promo 2”, vertelt voorzitter Eric Van Den Broucke (77). “In het tussenseizoen vertrokken enkele belangrijke speelsters en de nieuwe meisjes die erbij kwamen, speelden nooit eerder op dit niveau. Dan weet je dat alles moet meezitten om het behoud te verzekeren. Het is jammer dat we degraderen, want het blijft mijn droom dat Volley de Haan ooit weer met een damesploeg in Promo 1 uitkomt. Nu zullen we moeten heropbouwen vanuit een lagere reeks.”

Goeie jeugd

Voor deze heropbouw rekent de voorzitter in de eerste plaats op de eigen jeugd. “Ik ben heel tevreden over de prestaties van onze jeugdploegen. Onze U17-ploeg in nog altijd in de running om kampioen te spelen. Ook de U15-meisjes doen het prima en staan tweede in hun reeks. Uiteraard moeten we geduld hebben met deze jonge speelsters, maar ik ben er zeker van dat ze over enkele jaren klaar zijn voor het serieuze werk. Op voorwaarde dat grote ploegen onze betere jeugdspeelsters niet komen halen. Ik blijf herhalen dat het een pijnlijke zaak is dat topploegen, die zelf op een goed uitgebouwde jeugdopleiding kunnen terugvallen om spelers te selecteren voor hun seniorenteams, nog steeds de kleinere clubs afschuimen om goede speelsters aan te trekken. Dit is echt nefast voor de toekomst van het provinciale volleybal”, sakkert Eric Van Den Broucke.

Toekomst

“De degradatie van onze seniorenploeg maakt van mij zeker geen ongelukkige voorzitter. De sfeer binnen de ploeg is altijd goed gebleven en de meisjes vormen een hechte groep. Niettegenstaande de mindere resultaten zijn er nooit strubbelingen. Dat belooft voor de toekomst, want de meeste speelsters hebben al bevestigd dat ze de club volgend seizoen trouw blijven”, besluit voorzitter Eric Van Den Broucke. (PDC)