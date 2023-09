Voorzitter Eric Van den Broucke al 55 jaar actief bij Volley De Haan: “Op termijn graag herenploeg”

Eric Van den Broucke (76) is in volleybalmiddens een bekend figuur. Hij is al heel wat jaren voorzitter voor Volley De Haan en zijn club organiseert volgend jaar in augustus voor de vijftigste keer een internationaal tornooi. Wat weinigen weten, is dat de minzame zeventiger ondertussen al 55 jaar verbonden is met de kustploeg.

“In 1968 kwam een aantal studenten uit De Haan samen in de kantine van een camping met de bedoeling een volleybalclub op te richten”, vertelt Eric Van den Broucke. “Ik speelde toen al vier seizoenen bij Energie Oostende en was ook uitgenodigd op de vergadering. Raymond Pottier, vader van één van de aanwezigen, werd tot voorzitter gebombardeerd en ik zou de eerste trainer worden. Ik was er dus al bij van bij de start.”

“Ik heb de liefde voor de volleybalsport ontdekt in het VTI van Oostende. Daar werden tijdens de middagpauze door pastoor Delmotte wedstrijden georganiseerd. Op het einde van de schooljaar organiseerde hij ook testen om spelers te rekruteren voor Energie Oostende, een competitieploeg die verbonden was met de school. Toen ik 17 was, deed ik mee aan de testen en werd ik geselecteerd. Mijn liefde voor die sport is doorheen de jaren eigenlijk enkel maar gegroeid”, aldus de voorzitter van Volley De Haan.

Familiaal karakter

Volleybal doorkruiste eigenlijk het hele leven van Eric Van den Broucke. Door deze sport vond hij ook de liefde van zijn leven Vera Van Wonterghem, die ooit speelster was van de damesploeg. 32 jaar geleden volgde hij Raymond Pottier op als voorzitter van de club. “Ik heb enorm veel bewondering voor wat mijn voorganger betekende voor Volley de Haan. Het was een eenvoudige werkman met heel veel levenswijsheid. Ik heb enorm veel van hem geleerd. Ik ben blij dat we het familiale karakter van de club – dat we aan hem te danken hebben – steeds hebben kunnen behouden. Doorheen de jaren is de mentaliteit bij de jeugd serieus veranderd, maar de sfeer en gemoedelijkheid onder de leden is steeds gebleven en daar ben ik heel blij om.”

Uiteraard kende Volley De Haan hoogtepunten en moeilijke perioden in de 55 jaar dat Eric aan de club verbonden is. “Het hoogtepunt voor de damesploeg was zonder twijfel de opgang van provinciale naar divisie, nationale en uiteindelijk eredivisie. Om die laatste hindernis te nemen, moesten onze dames zes wedstrijden betwisten in een goeie week tijd. De apotheose was de finalewedstrijd in het volleybalcentrum van Vilvoorde tegen Yvoir, een ploeg die al dertien seizoenen in eredivisie speelde. We wonnen en de Waalse dames werden door ons eruit gespeeld. Mijn minst leuke herinnering is het opdoeken van onze twee herenploegen wegens een gebrek aan spelers. Dit blijft jammer genoeg een zwarte vlek in de geschiedenis van de club.”

Trouwe medewerkers

Eric Van den Broucke begint binnenkort aan zijn 33ste seizoen als praeses van Volley de Haan. “Eigenlijk was ik er dit jaar graag mee gestopt, maar er is niemand echt bereid om mijn taak over te nemen. Het voorzitterschap valt niet te onderschatten, zeker niet voor iemand van mijn leeftijd. Ik ben nog een voorzitter van de oude stempel. Wanneer iets georganiseerd wordt, wil ik er graag bij zijn om alles in de gaten te houden. Ik kom de eerste aan en vertrek meestal als laatste. Misschien ben ik niet zo goed in het delegeren van taken, maar je moet ook helpers vinden als je wil delegeren. De meeste jonge mensen staan tegenwoordig niet meer te trappelen om in een vereniging vrijwillig taken op zich te nemen. Gelukkig kan ik terugvallen op enkele heel trouwe medewerkers die de club helpen dragen. Secretaris Koen Desendere op kop, want die man verzet bergen werk voor de club.”

Over de ambities op korte termijn is de voorzitter van Volley De Haan heel duidelijk. “We willen met de damesploeg een rustig seizoen draaien en met de jeugd veel wedstrijden spelen waar de spelers plezier aan beleven. En dan is er nog mijn grootste wens… op termijn opnieuw een herenploeg tussen de lijnen brengen.” (PDC)