Voortaan vuurt publiek volleyteam ‘Merlo Lendelede’ aan op Steuren Ambacht

VT Lendelede heeft een nieuwe hoofdsponsor en wel nog eentje uit eigen gemeente: Merlo De Lille uit de Hulstsestraat 2.

De firma situeert zich langs de Rijksweg en werd in 1968 opgericht door de vader van huidig zaakvoerder Stijn De Lille. “Aanvankelijk waren wij een lokale dealer van Ford-tractoren, gaandeweg zijn we overgeschakeld op de verdeling van Merlo, vooral bekend van de verreikers. We zijn hier het testcentrum en hebben een netwerk van 34 distributeurs over de Benelux. Hier werkt een 25-tal mensen.”

Merlo De Lille is ook al sponsor van voetbalclub KFC Lendelede, maar verbindt zijn naam nu ook letterlijk aan de volleybalclub. “We zijn blij met deze lokale verankering”, benadrukt Wim Degezelle. “Het is een bedrijf dat bij onze club past. De dochter van Stijn speelt ook bij ons, zo was de link ook snel gelegd. We zijn met onze club ook op een cruciaal punt gekomen. Na corona was het voor veel (sport)clubs niet makkelijk, maar we lijken dat dipje te boven te komen.”

Positieve vibe is terug

Merlo Lendelede wordt de nieuwe roepnaam van de club. “En dat vind ik ook goed klinken”, zegt commercieel manager Dries Pillen. De Lendeleedse volleybalclub gaat altijd overeenkomsten aan van drie seizoenen met een nieuwe hoofdsponsor, dit in functie van de kledij. Er komt dus ook een nieuwe outfit aan. “Die blijft zwart en wit, maar met een vleugje Merlo-groen.”

Goed nieuws is ook dat de jeugdwerking opnieuw op volle toeren draait. “Als jeugdcoördinator doet Jo Vlieghe schitterend werk, komend seizoen brengen we bij de meisjes én de jongens op alle leeftijden een team in stelling. We plukken de vruchten van wat we gezaaid hebben. De dames A worden volgend seizoen getraind door Wim Deruyter, daar mikken we op een topdrieplaats in eerste provinciale, de dames B van Gregoire Bourgeois hopen op een stek in het buik van het klassement, net als het jonge heren A-team van Michal Gaca dat ook op de middenmoot mikt. De positieve vibe in de club is terug. We doen er ook alles aan om het betaalbaar te houden voor onze leden, zo zullen we onze lidgelden niet verhogen.” (WVS)