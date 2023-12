Voor familie Deltour-Devloo is Langemarkse sporthal tweede thuis: “Elkaars grootste supporters”

De familie Deltour-Devloo uit de Madonna is heel actief in de Langemarkse sporthal. De vijf gezinsleden spelen allen een rol binnen volleybalclub Sportiva Langemark en/of basketbalclub Rapid Langemark. Tijd om hen eens voor te stellen.

Vader Lode

“Ik ben geboren en getogen Madonnees”, glimlach pater familias Lode (47). “In het dagelijks leven ben ik projectmanager en preventieadviseur bij Raff Plastics in Houthulst en in mijn vrije tijd ben ik onder meer actief als voorzitter bij Sportiva Langemark. Ik volgde een vijftal jaar geleden mijn vrouw Mieke Devloo op in die functie. Zij was jarenlang voorzitter. Ik moest grote schoenen vullen.”

Er waait sinds kort een nieuwe wind in het Sportivabestuur. “Onze club heeft de wind in de zeilen met een recente aanvulling van zeven extra bestuursleden. Als voorzitter is mijn grootste verantwoordelijkheid om alles in goede banen te leiden. Verder zijn we ook actief als officieel scheidsrechter. Ons ledenaantal telt 120 sportievelingen, van volleybalschool tot de recreatieve ploegen. De meesten komen uit Langemark-Poelkapelle, ook bij de seniorploegen proberen we om de eigen jeugd zoveel mogelijk kansen te geven.”

Naast Sportiva probeert Lode ook zelf nog te sporten. “Als ik een gaatje in de drukke agenda vind, dan sla ik een balletje bij TC Come Back. Ook doen we af en toe mee bij de recreatieve ploeg van Sportiva en fitness ik regelmatig bij Y-Mind in Langemark, onder de vleugels van coach Joeri Desodt. Tot slot is er ook onze jaarlijkse duikuitstap.”

Moeder Mieke

Moeder Mieke Devloo (45) bleef ook na haar voorzittersperiode actief bij Sportiva Langemark. “Toen dochter Charlotte met volleybal begon, stapte ik in het bestuur. Na enkele intensieve jaren als voorzitter wilde ik de fakkel doorgeven aan de volgende generatie”, zegt de verpleegkundige, wiens roots in Kuurne liggen. “Zelf heb ik ook nog gevolleybald, maar ik moest stoppen door knieproblemen. Nu ga ik graag duiken. We gingen recent nog naar de Filipijnen en ook Bali, Mexico en Curaçao mochten we al afvinken van onze bucketlist.”

Dochter Charlotte

Lode en Mieke hebben drie kinderen. Charlotte is met haar 21 jaar de oudste. “Ik begon in het derde leerjaar met volleybal”, zegt de studente orthopedagogie aan Vives in Kortrijk. “Nadine Charles was destijds mijn turnjuf in de lagere school en zij moedigde me aan om bij Sportiva te beginnen. Ruim tien jaar later ben ik er nog steeds actief en intussen schopte ik het tot de A-ploeg onder trainer Dieter Decramer. Ik sta meestal als receptiehoek of opposite. We beschikken over een jonge, talentvolle ploeg, maar het ontbreekt ons soms nog aan maturiteit en stabiliteit. Momenteel ben ik uit de roulatie, nadat ik tijdens het trainen op een bal belandde. Het verdict was gescheurde gewrichtsbanden aan de enkel. Toch probeer ik zoveel mogelijk matchen mee te pikken. Ik combineer het spelen met training geven aan de provinciale U13. Net als papa sla ik graag een balletje bij TC Come Back en ben ik graag creatief bezig.”

Dochter Ruth

Ruth speelt ook bij een van de promoploegen van Sportiva. Zij is actief bij de C-ploeg. Ruth is 19 jaar en studeert ergotherapie in Kortrijk. “Ik trad in de voetsporen van mijn zus Charlotte”, zegt Ruth. “We spelen niet in dezelfde ploeg, maar misschien komt daar ooit wel verandering in. Sowieso zijn we elkaars grootste supporter”, aldus Ruth, die met de C-ploeg, die geleid wordt door Dawid Samek, aan een sterk seizoen bezig is. “We hebben ambitie voor een topdrieplaats. We zien wel waar het schip strand. Volleybal is niet mijn enige hobby. Ik duik graag met mijn ouders, doe aan paardrijden, geef zwemles bij Swimcool in Klerken en ben redder bij LAGO in Kortrijk.”

Zoon Lars

De jongste van het gezelschap is zoon Lars. “De jongste, maar de grootste”, lacht hij. “Ik ben 16 jaar en zit in het vierde jaar houtbewerking in het VTI van Ieper. In tegenstelling tot mijn zussen ben ik niet actief bij Sportiva, maar wel bij Rapid Langemark. Momenteel speel ik als center bij de U21. Mijn coach is Steve Platteeuw. Onze thuismatchen zijn in dezelfde sporthal als Sportiva en mama zit soms ook aan de tafel. We kennen er goed onze weg”, besluit Lars, die ook actief is als trainer van de U10 en als scheidsrechter bij Rapid en als aspi bij Chiro Lange Jo.