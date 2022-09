Voor Dries Sergier begint het serieuze werk bij Rembert Torhout: “Behoud verzekeren is prioriteit”

Kersverse eerstenationaler Rembert Torhout is er niet in geslaagd om vorig weekend voor een verrassing te zorgen. In Hemiksem-Schelle konden de jongens van coach Dries Sergier (35) na een sterke start slechts één set winnend afsluiten. Toch is de nieuwe coach zeker niet ontgoocheld. “Hemiksem-Schelle is één van de betere ploegen uit de reeks en we maakten er een spannende wedstrijd van. Dat is op zijn minst hoopgevend voor de toekomst.”

Na zijn passages bij de dames van Beaphar Poperinge en de heren van Citivo Gits, staat de Elverdingenaar dit seizoen aan het hoofd van Rembert Torhout. “Op het einde van vorig seizoen was het voortbestaan van het herenteam van Citivo Gits erg onzeker. Ik had weet van de vacature bij Rembert en een vriend bracht me in contact met de voorzitter. Eigenlijk heb ik zelf nooit gesolliciteerd, maar ik ben niettemin heel blij met de kans die ik krijg om een ploeg op dit niveau te coachen. Ik heb destijds niet onmiddellijk positief geantwoord op het voorstel van de voorzitter, want ik besefte dat coach worden van Rembert voor mijn gezin een serieuze aanpassing betekende. Ik heb een voltijdse job als leraar in het KTA Ieper en daarnaast ook nog drie kinderen. Mijn vrouw, die ook heel actief is in het volleybalwereldje, besloot echter om een sabbatjaar in te lassen, waardoor ik deze uitdaging kon aanvaarden. Ik ben ambitieus en dit is een unieke kans die ik niet kon laten liggen.” Dries Sergier beseft maar al te goed dat het geen gemakkelijke opdracht wordt, maar hij wil met zijn ploeg bewijzen dat de promotie geen toeval was. “Het is een stap in het onbekende, maar mijn ploeg bleef nagenoeg intact en er is voldoende talent aanwezig om het behoud te verzekeren. We moeten er alles aan doen om uit de degradatiezone te blijven. Dat is ons hoofddoel, maar daarnaast wil ik ook de finale van de provinciale beker bereiken. De loting ziet er gunstig uit, want we ontwijken kleppers zoals Knack Roeselare en Marke-Webis.”

Leren verliezen

“Wellicht zullen mijn jongens opnieuw moeten leren verliezen”, gaat de coach van RTH1 verder. “Het zal belangrijk zijn om niet paniekerig te gaan volleyballen, wanneer we op achterstand komen. Aan mentaliteit en vechtlust ontbreekt het zeker niet in mijn groep. Deze jongens gaan voor elkaar door het vuur. Het zijn allemaal vrienden, die zowel op als naast het veld een hechte groep vormen. Volgend weekend gaan we er in onze eigen zaal vol tegenaan. De jongens van Topsportschool Vilvoorde zijn jonge en gedreven gasten, maar het is een ploeg die we aankunnen.” (PDC)

Zaterdag 24 september om 20.30 uur: Rembert Torhout A – Topsportschool Vilvoorde.