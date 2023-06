Voor de derde keer Beachvolley Summer @Damesvolley Waregem: “Beachvolley van bovenste plank”

Ook dit jaar organiseert Damesvolley Waregem twee weekends vol beachvolleybalplezier. Op vrijdag 7 juli gaat de Beachvolley Cup by Vanden Buverie door, een bedrijventornooi. Op zaterdag 8 en zondag 9 juli wordt een manche van het Belgian Beachvolley Championship (Geberit Beach Tour) afgewerkt. Een week later is de jeugd in het kader van het provinciaal kampioenschap aan de beurt.

Op vrijdag 7 juli vanaf 14.30 uur bijt Beachvolley Cup by Vanden Buverie de spits af. “Dit is een bedrijventornooi met 16 ploegen”, legt Yves Chanterie, voorzitter van Damesvolley Waregem uit. “De deelnemende ploegen zijn allemaal bedrijven uit Waregem en de onmiddellijke omgeving: ondernemingen uit de dienstensector, kmo’s, internationale bedrijven en een ploeg van Stad Waregem. Het bedrijventornooi wordt afgesloten met een barbecue voor alle deelnemers. Supporters zijn uiteraard welkom!”

Olympische sport

Op zaterdag 8 juli en zondag 9 juli is er de manche van het Belgian Beachvolley Championship (Geberit Beach Tour). “Voor het derde jaar op rij wordt een van de tien manches van dit prestigieuze circuit in Waregem georganiseerd. Enkel het kruim van de Belgische beachvolleyspeelsters en -spelers kunnen hieraan deelnemen.”

“Dit jaar doen er zelfs twee Australische profduo’s mee. Ze zijn actief op de European Pro Beach Tour en zien hun deelname in Waregem als een uitdagend tussenstation als voorbereiding voor het Europese tornooi van de week erop. Ook de leiders in de stand, het duo Louis Vandecaveye en Gilles Vandecaveye tekenen present net als Christophe Witvrouwen en Joppe Van Langendonck en Lander Vandecaveye en Lars Maddens.”

“Op zaterdag 8 juli worden de voorrondes gespeeld en op zondag 9 juli vanaf 10 uur de kwartfinales en de halve finales en vanaf 15 uur de finales. We voorzien heel wat randanimatie. Ambiance verzekerd; alles zal aanwezig zijn voor een prachtig weekend beachvolley van de bovenste plank. We voorzien een heus centercourt met tribunes die plaats bieden aan 500 mensen.”

“Er is een dj-toren en de site zal met de nodige zorg aangelegd worden. Beachvolley, een olympische sport, wordt door de federatie gestimuleerd. Het is aangenaam kijken en voor de deelnemers een leuke maar weliswaar lastigere discipline.”

Nieuwe terreinen

Een week later is de jeugd aan zet. “Op zaterdag 15 juli is er ons Jeugdtornooi (U14, U16, U18) voor jongens en meisjes in het kader van het West-Vlaams Kampioenschap. Daags nadien, op zondag 16 juli, is er het tornooi voor dames en heren, eveneens in het kader van het West-Vlaams Kampioenschap.

Dit alles gaat door op nieuw aangelegde beachvolleyterreinen op het grasveld achter het Jeugdcentrum in Waregem aan de Zuiderlaan 46. De toegang voor alle evenementen is gratis. Zonder de enorm geapprecieerde steun van de partners van Damesvolley Waregem, de vele vrijwilligers achter de schermen en de medewerking van Stad Waregem zou het onmogelijk zijn om een dergelijke organisatie op touw te zetten. We zijn hiervoor ontzettend dankbaar”, benadrukt Yves Chanterie.