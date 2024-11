Volleyteams Marke en Balti strijden om titel van ‘ploeg van ‘t stad’: “Hopen op spannende El Clasico”

Om klokslag 17 uur op zondag 1 december heeft voor de allereerste keer in competitieverband El Clasico plaats. VT Marke-Webis Wevelgem en Balti Kortrijk Spurs strijden er om de titel van ‘ploeg van t ’stad’. We blikken vooruit met beide voorzitters Dieter Vandermeersch (Marke) en Jurgen Demolie (Balti).

Beide ploegen zijn aan een degelijk seizoen bezig. Marke-Webis staat netjes op de tweede plaats, Balti Kortrijk staat als promovendus zevende. Zijn jullie daar tevreden mee?

Dieter (50): “Het gaat iets moeizamer dan vorig seizoen. Daar zullen de blessures van Lars Maddens en Louis Vandecaveye ongetwijfeld iets mee te maken hebben. We hebben natuurlijk al met Hemeksem al een heel sterke tegenstander voorgeschoteld gekregen. We staan in de top drie, wat voor ons goed is. Na twee titels wordt de druk alleen maar groter. Iedereen wil tegen ons winnen. Zondag zal dit niet anders zijn.”

Jurgen (55): “We zijn zeker niet slecht begonnen aan het seizoen. We sprokkelden al redelijk wat punten, wat ons in de buik van het klassement brengt. We maken de eerste balans op na de heenronde. Het doel is halfweg blijven staan en met een goed gevoel de terugronde aanvatten. We willen een rustig jaar draaien en uitkijken naar volgend seizoen.”

Wat verwacht je van de partij?

Dieter: “We moeten het niet onder stoelen of banken steken, wij zijn favoriet. Het thuisvoordeel en onze ervaring als tweevoudig kampioen zijn belangrijke factoren. Tegen een ploeg die net de promotie maakte, wijzen veel zaken in onze richting ondanks de blessures. Maar een derby is altijd speciaal. Het zal zeker geen makkie worden. Het is een wisselvallige competitie waarvan ik het gevoel heb dat iedereen van iedereen kan winnen.”

Jurgen: “Marke-Webis is uiteraard favoriet, maar we willen het hen graag moeilijk maken. Met 3 keer 25-15 zou ik bijvoorbeeld heel ontgoocheld zijn. Dit zijn prettige wedstrijden voor zowel de spelers als het bestuur en supporters. Er is geen sprake van vijandschap. Er is wel altijd animo. Op dit niveau is deze ‘El Clasico’ uniek te noemen. De vorm van het moment zal ook meebeslissen over winst of verlies.”

Twee ploegen in eerste nationale in dezelfde stad. Moet er geen fusie komen?

Dieter: “Daar is al veel over gesproken. Het idee was om het te doen met vier clubs: Marke-Webis, Bidavo Bissegem, Mardavo Marke en Balti Kortrijk Spurs. Er bleven met Webis en Balti slechts twee clubs over, wat een groot Kortrijks volleybalverhaal uitsluit. Het idee erachter is goed, maar we hebben elk van ons onze eigen jeugdwerking. Onze jeugd en onze Nationale 1 ploeg als uitgangsbord. Een stapje hoger kan voor ons niet financieel en qua accommodatie. En wat is de meerwaarde van Liga A? Beter de top in N1 dan de staart in Liga A.”

Jurgen: “Er zijn twee pogingen geweest om een fusie te realiseren. De eerste keer enkele jaren terug en de tweede niet zolang geleden. Wij geloven sterk in een fusie. Anderzijds na twee mislukte pogingen… We blijven altijd bereid om te luisteren. Wij moeten nationale 1 eerst evalueren. Er komt heel wat bij kijken. We zijn sterk afhankelijk van vrijwilligers. Wij zeggen alvast niet nooit tegen Liga A.”

Beide clubs hebben hun jeugdwerking. Hoe moeilijk is het om door te stromen naar de eerste ploeg?

Dieter: “Het blijft heel moeilijk om goeie spelers aan te trekken. We moeten dus inzetten op jeugdopleiding. We werken met technisch onderlegde trainers. Een goede opleiding vergt veel inzet van veel mensen. Wij zijn alvast al succesvol geweest met eigen jeugd bij de eerste ploeg en daarbuiten. Ik blijf geloven in onze jeugdwerking, maar ik ben er mij van bewust dat de spoeling dun is.”

Jurgen: “Alles draait om geld natuurlijk. Sponsors zijn minder happig geworden. Dus moeten we investeren in onze jeugdwerking. Bij ons meisjes gaat dit vlot, stap voor stap. Bij de jongens is dit een uitdaging. We moeten meer jongens proberen te overtuigen om te gaan volleyballen. Torhout is een mooi voorbeeld van een goeie jeugdwerking.”

Zondag 1 december om 17 uur, Sporthal Marke: VT Marke-Webis Wevelgem – Balti Kortrijk Spurs.