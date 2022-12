Volleyproms huldigen Laure, Manon en Jelle

Wevelgem is een fietsgemeente, dat klopt. Maar op sportief vlak heeft de gemeente nog heel wat meer te bieden. Dat bleek op de Volleyproms, waar Wevelgemse volleybalhelden Manon Stragier, Laure Flament en Jelle Sinnesael werden gehuldigd voor een uitzonderlijk jaar.

“Het was een beetje zoeken naar het goede moment, want deze drie toppers hebben een heel drukke agenda”, zegt schepen van sport Geert Breughe. “Het was een fantastisch jaar voor de drie Wevelgemse topspelers, het is geweldig dat we ze nog samen konden brengen in 2022.”

Voor Jelle Sinnesael (37), boegbeeld van Volleybalteam Decospan Menen was het zondagmorgen nog even uitkijken. Hij moest later op de dag nog aan de slag tegen Waremme. Bij winst speelt Menen de bekerfinale tegen Roeselare of Maaseik. Na een seizoen lang verplichtingen konden Laure en Manon konden zich ook vrijmaken voor dit uniek moment.

2022 was topjaar

Jelle kreeg de jeugdopleiding bij Wevelgem, in 2008 trok hij richting Menen. Dat hij daar vijftien jaar later nog steeds aan de slag is kan niet anders dan uitzonderlijk genoemd worden. Vorig jaar speelden Menen de finale van de play-offs, een voorlopig absoluut hoogtepunt voor het team en voor Jelle.

Laure Flament (24) is al even honkvast als Jelle, sinds 2014 is ze actief bij VDK Gent waarmee ze vorig jaar kampioen werd. De kapitein van het Gentse team werkt bovendien nog als therapeute in de Waterlelie in Moorsele. Die combinatie alleen al is een bekroning waard.

Net zoals Laure kreeg Manon Stragier (23) haar jeugdopleiding bij DAVO Wevelgem. De volleybal genen kreeg ze ongetwijfeld mee van vader Bruno, moeder Sofie en peter Dirk. Met Asterix Beveren behaalde Manon ook al de Belgische titel. Met het nationale volley team ‘The Yellow Tigers’ stunte ze dit jaar overigens op het Wereldkampioenschap in Nederland.

Het was dus een hele toer om de drie samen te krijgen, Jelle verbleef vorige week nog in Polen, Manon in Montenegro. Maar op zondag stonden ze samen te pronken in de goederenloods in Wevelgem, een drietal waar de gemeente terecht trots mag op zijn.