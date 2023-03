Volleydames Waregem gaan vol voor bekerfinale

Damesvolley Waregem A neemt het zondag in de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen op tegen Vosta Staden A. De ploeg van Sportief Manager Joost Kerckhof tankte alvast de nodige dosis vertrouwen door Volley Team Brugge probleemloos opzij te zetten vorig weekend.

Het was al de vijftiende zege van het seizoen voor de dames van coach Benoit Cornette. “Door het verlies van Kerdavo Avelgem op het veld van Volley Team Diksmuide springen we voorlopig naar de eerste plaats”, vertelt de Deerlijkenaar.

“We deden een goeie zaak voor de tweede plaats, maar daarvoor moeten we nog afrekenen met Poperinge. We hebben drie punten meer dan Avelgem met een wedstrijd meer gespeeld. Voorlopig gokken we op de tweede plaats, die goed is voor de eindronde op 26 april in Perwijs, waarin zes van de acht ploegen mogen promoveren. Vijf Vlaamse en drie Waalse teams. Maar dat is toekomstmuziek.”

“Nu concentreren we ons op het bekerverhaal. Dit weekend nemen we het op tegen Staden, dat een reeks lager actief is in Promo 2. Het is een ploeg die promoveerde uit derde en tot op heden nog maar drie wedstrijden verloor, waarvan twee tegen de autoritaire leider Torhout. Het is een ploeg met gestalte en veel aanvalskracht die ook zijn mannetje in verdediging staat. Met Hanne Bakelandt hebben ze een setter met ervaring en ze hebben een voorgift. We gaan het in ieder geval niet makkelijk opnemen. Dat doen we trouwens nooit. Het zal geen makkie worden, dat is zeker. Hopelijk halen we op paasmaandag de finale in De Haan.”

“Globaal gezien mogen we best tevreden zijn over ons afgelegde parcours tot op heden. We verloren van Diksmuide twee keer, en verder ook van Avelgem en Poperinge, niet toevallig ploegen uit de bovenste regionen. Diksmuide schakelden we dan weer uit in de kwartfinale van de beker.”