Volleydames van Kerdavo Avelgem krijgen Diksmuide over de vloer: “We zullen op onze hoede moeten zijn”

Kerdavo Avelgem ontvangt met Volley Team Diksmuide de tiende in de stand. De ploeg van libero Gillian Oghuma vat het tweede deel van het seizoen aan op een tweede stek.

Na tien speeldagen staat Kerdavo Avelgem op een knappe tweede plaats, met slecht één verliespartij tegen leider Zwevezele. Een prestatie op ‘u’ tegen te zeggen voor de promovendus. “Dat is inderdaad beter dan verwacht”, vertelt de 24-jarige Gillian Ohguma, jeugdproduct van Avelgem.

“Vorig seizoen konden we door corona maar twee wedstrijden afwerken. Die verloren we alle twee nadat we de overstap maakten van Promo 2 naar Promo 1. Het niveauverschil tussen beide reeksen is enorm. Dit is toch wel de grootste stap tussen alle reeksen in. We mogen dus heel tevreden zijn met wat we nu al bereikten.”

Dit weekend staat Diksmuide op het programma. “We zullen toch op ons hoede moeten zijn. In de heenronde ging het niet zo vlot tegen hen”, gaat de studente geneeskunde verder. “Toen verloren we de eerste set, wat wel eens vaker gebeurt.”

Bekerverhaal

“Tot op heden is enkel Zwevezele sterker gebleken. Voor het seizoen was het helemaal niet de bedoeling om helemaal bovenaan de ranglijst te staan. We zien iedere overwinning nu als een plus. We spelen ook nog mee in het West-Vlaamse bekerverhaal, waar we in de volgende ronde Oostende treffen. Iedere ploeg die nu nog in de running is, staat daar met reden. Ook reeksgenoot en leider Zwevezele. Zij zijn op verschillende vlakken beter. Wij gaan een bijzondere goede dag moeten hebben willen we kans maken.”

Naast speelster is Gillian ook nog bestuurslid en jeugdcoördinator. “Over mijn eigen prestaties ben ik altijd heel kritisch. Het kan altijd beter hé (lacht). Ik combineer mijn studies geneeskunde met volleybal bij Kerdavo Avelgem. Iets waar ik toch vrij goed in slaag. Daarnaast ben ik ook nog bestuurslid en jeugdcoördinator. Een taak waar toch veel bij komt kijken. Zo heb ik ook een goed zicht op onze talentvolle jongeren. We hebben een aantal provinciale ploegen waar heel wat potentieel in zit. Zo staan we in Promo 4 aan de leiding, waaruit de ploeg op één na uit allemaal jeugd bestaat. Promotie zou leuk zijn.”

“Mijn ambities? Als ik al een stapje hogerop wil zetten, dan zal dit zeker met Avelgem moeten gebeuren. Ik heb niet de intentie om nog ergens anders te spelen”, besluit Gillian Ohguma.

