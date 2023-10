Volleyballer Dieter Knockaert wil blijven winnen

Met Dieter Knockaert telt Citivo Gits een dertiger in de basis zes die het DNA van Citivo symboliseert. Met zijn tweeëntwintig seizoenen volleybal waarvan pakweg zestien in het senioresvolleybal blikt Dieter Knockaert terug op een interessante carrière. “Ik begon in het vijfde leerjaar te volleyballen bij de jeugd van Knack. Met Knack en Gits en met een sabbatjaar Doskom Moorslede tussendoor, waren maar twee clubs mijn biotoop. Als zestienjarige speelde ik mee met senioresploeg Knack B en promoveerde mee naar tweede divisie. Dan verkaste ik voor één seizoen naar Doskom Moorslede in eerste divisie. Daarna verhuisde ik naar Citivo Gits waar ik nog altijd speel. Tot vorig seizoen was dat samen met Yentl Dehullu die ook de overstap van Knack naar Gits maakte.”

Minder tijd

“Gits groeide overigens uit tot een ploeg die bevoorraad werd door vroegere Knackspelers die om diverse redenen, vooral studies en werkomstandigheden, door opkomende talentvolle jongeren gepasseerd dreigden te worden. Dat was overigens ook voor mij de reden naar Moorslede uit te wijken. Omdat ik door zowel het gezinsleven als mijn job niet meer voldoende vrije tijd in het volleybal kon steken, trok ik naar Citivo.”

Geen topsport

In zijn jongere jaren had hij als opkomend talent de ambitie om door te stoten naar de eerste ploeg. “Dat klopt, tot ik uitgenodigd werd om één week mee te trainen met de A-ploeg onder Emile Rousseaux. Ik ervoer meteen dat ik dat niveau nooit kon halen en het volleybal als vrijetijdsbesteding wilde beoefenen. Een topsportcarrière was niet aan mij besteed, besefte ik.” Citivo Gits leek een mooie uitdaging. “Ik doe door zolang ik nog wil winnen, ik haat het nog altijd te verliezen. Bij Gits is een plaats in de top vijf halen de jaarlijkse ambitie. Ook de bekercompetitie is prioritair.” Gits won eerder dit seizoen thuis driepunters van Tielt B, Zedelgem B en zaterdag nog Knack D, drie ploegen uit de onderste regionen. Bij Diksmuide en Bavikhove, twee ploegen uit de top drie, verloor Citivo in vier sets wat een gedeelde vijfde plaats oplevert met Olva B.“Zaterdag komt Ooigem op bezoek, zij staan nu op de vierde plaats. Wij gaan voor volle puntenwinst en springen daarmee over de bezoekers”, blikt Dieter vooruit. (RBD/foto JT)