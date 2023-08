Volleybaldames Kerdavo starten met ambitie in Nationale 3:“De top vijf is het doel”

Promovendus Kerdavo Avelgem stelde zijn ploeg voor op het Zomerplein. De kampioen uit Promo 1 is meteen ambitieus: “Top vijf is het doel.”

Kerdavo Avelgem pakte vorig seizoen de titel en promoveerde zo van Promo 1 naar Nationale 3. De ploeg met ervaring en talentvolle jeugd blijft grotendeels behouden en er komen enkele versterkingen bij. “We steken het niet onder stoelen of banken wat onze ambities zijn”, vertelt voorzitter Joris Blontrock. “De ruggengraat van de ploeg is gebleven en er zullen een aantal jeugdspeelsters aansluiten. Er komen met Hanne Maelfait (Balti Kortrijk, P2) en Joelle Gheysen (Brugge, P2) twee nieuwe versterkingen bij.”

“Ellen Defoor gaat met volleybalpensioen en Lise Van Wyngene is zwanger. Sofie Depluverez, die eveneens gestopt was, gaat daardoor nog tot nieuwjaar onverwacht door om Lise tot die tijd te vervangen. Sofie evolueert naar het coachen toe en neemt ook de opkomende jeugd als ancien onder haar vleugels. We zullen zeker geen mal figuur slaan. Bart Dewilde blijft hoofdtrainer. We mogen naar mijn mening toch wel de top vijf ambiëren. We willen niet zomaar in Nationale aantreden.”

Referentie

“Onze tweede ploeg in Promo 3 wil zo rap mogelijk hogerop. We trokken daarvoor trainer Christ Casaert aan. We hebben een brede waaier aan talentvolle jeugd die we graag hogerop willen zien spelen.”

“We willen een referentie zijn in de streek. In de volleyacademie in de Vlaamse Ardennen geven we speelsters van 12 tot 16 jaar extra trainingen en stages. Niet veel ploegen kunnen dit aanbieden. We kijken er alvast naar uit”, sluit Joris Blontrock af. (ELD)