Volleybalclub Kerdavo Avelgem pakt titel in Promo 4 B: “We mogen trots zijn”

In Promo 4 B pakte Kerdavo Avelgem B vorig weekend de titel na zeges tegen Tievolley Tielt B (0-3) en Elckerlyc Zwevezele C (3-2). Een van de sterkhouders was Tine Dewilde.

Kerdavo Avelgem B was dit seizoen heer en meester in Promo 4 B. Met een puntentotaal van 59 op 60 raasde het door de competitie.

“We wisten dat we een goed team hadden, maar dit hadden we niet kunnen dromen”, glundert de 35-jarige Tine Dewilde.

“Vorig weekend verloren we pas ons eerste punt. Zwevezele bood echter meer weerwerk dan verwacht. Je kan eigenlijk verwonderd zijn dat deze ploeg niet hoger staat in het klassement. Ze zorgden dan ook terecht voor ons eerste verliespuntje (20/25, 22/25, 25/17, 25/14, 15/11). Maar daar moeten we zeker niet rouwig om zijn. We waren al lang blij dat we het laken nog naar ons toe konden trekken. We haalden een 0-2 achterstand op. In deze campagne verloren we niet, wat toch indrukwekkend mag genoemd worden.”

Rots in de branding

“Als ancien van de ploeg is het mijn taak om rust te brengen. Jonge meisjes kunnen nogal eens rap panikeren. Het is belangrijk standvastigheid te hebben. Volgend jaar maak ik mee de overstap naar Promo 3. Dit zal mijn laatste jaar zijn als actieve speelster. Nog een seizoen een stapje hoger spelen zou een mooie afsluiter zijn. Ik had nooit de ambitie om voor een andere club of hoger te spelen. Nu wil ik nog mijn carrière mooi afsluiten. We gaan alvast met vertrouwen de uitdaging in derde aangaan. Met dezelfde ploeg mogen we de middenmoot ambiëren denk ik”, besluit de Deerlijkse. (ELD)