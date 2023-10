Volleybalclub Balti Spurs mikt op de titel: “We hebben de ambitie om hogerop te spelen”

De heren van Balti Kortrijk Spurs zijn met drie overwinningen op rij uitstekend begonnen aan de competitie in tweede nationale. Dit weekend komt M. Siks Blaasveld VC naar de Lange Munte.

Zeges tegen Caruur Volley Gent (2-3), Volley Kapelle-op-den-Bos (3-0) en Skill Volley Club Doornik (0-3) brengen de ploeg van voorzitter Jurgen Demolie mee op kop van het klassement. “We zijn goed begonnen aan de nieuwe campagn,e maar het blijft moeilijk inschatten hoe sterk de tegenstanders zijn. Daarvoor is het te vroeg. Verloren we één punt tegen Gent of wonnen we er twee? Dat weten we nog niet. Tegen Doornik is het altijd lastig en tegen Kapelle-op-den-Bos verloren we geen set.”

Start niet gemist

“Het belooft een spannende competitie te worden”, gaat de 54-jarige Kortrijkzaan verder. “Al heel wat uitslagen eindigden met 3-2. Geen enkele ploeg heeft nog het maximum. Na twee tweede plaatsen hebben wij de ambitie om hogerop te spelen. Dat is zeker de bedoeling. We misten telkens net de boot. We zijn ambitieus dus trokken we spelers aan en hebben we een nieuwe coach. Ik ben ervan overtuigd dat we een goeie ploeg hebben, maar net wel of net niet hangt van veel factoren af. De ploeg moet ingespeeld geraken, maar onze start hebben we in tegenstelling tot vorig jaar alvast niet gemist. Dat is al heel positief. We zijn een deel van United Spurs, dus willen we topvolley in de Lange Munte. Dat is ook de betrachting van Stad Kortrijk. We zijn de laatste jaren al goed op vooruit gegaan, maar we gaan geen zotte dingen doen. We beschikken al over een sterke organisatie, financieel moet het plaatje kloppen en sportief moeten we op het juiste tempo groeien. Nu zijn de heren van basketclub House Of Talents Kortrijk Spurs in de BNEXT League actief. Daar zou Balti Kortrijk Spurs perfect naast passen op het hoogste niveau”, besluit Jurgen Demolie.